Mais de 180 mil postos de trabalho de empregadas domésticas foram perdidas no último ano

Rio - Um dos segmentos de trabalho que mais têm sofrido no último ano é o de trabalhadores domésticos. Com a pandemia do coronavírus (covid-19) como um dos grandes fatores, cerca de 183 mil postos de trabalho doméstico foram perdidos no último ano, equivalente a menos 33,46% entre empregados domésticos formais, informais e diaristas, acima da média do Brasil que foi 8,83% menor. No Brasil, foram mais de 1,5 milhão de vagas perdidas. Os números são baseados na PNAD Contínua do IBGE do 2º trimestre de 2020 em comparação com o 2º trimestre de 2019.

O estado do Rio que correspondia por 8,75% dos trabalhadores domésticos em todo o país hoje compreende 7,72%, o que representa uma diminuição de 1,03%. Já na comparação do 2º trimestre deste ano com o 1º trimestre de 2020 o Estado do Rio de Janeiro foram menos 148 mil postos de trabalho doméstico, equivalente a menos 28,91%. Em comparação com a média do Brasil, no Rio representa 7,86% acima, já que no país foi de 21,05%.



Desde que acompanha o cenário de trabalho doméstico no país, Mario Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal (IDL), afirma que estes foram os piores números em termos de perdas de postos de trabalho na área. "Historicamente é a maior perda desde que o IDL faz esse acompanhamento desde 2004. O Rio é um dos mais afetados, saiu da curva e está na contramão de postos de trabalho para domésticas", afirma ele.

Para quem perdeu o posto de carteira assinada, Avelino acredita que mesmo após o fim da pandemia a recuperação desses postos não deve ser boa. "Quando tivermos a vacina vai haver uma melhora, mas acredito que não vai conseguir retomar todas essas perdas, não será como antes. As famílias vão optar por faxinas com trabalhadores sem vínculo. As diaristas, que na pandemia têm sofrido muito mais o impacto, quando a economia der sinal de recuperação serão chamadas para esse trabalho, afetando mais o cenário de CLTs", explica o presidente do instituto.