Outro round: peritos vão vistoriar postos do INSS

A novela da reabertura gradual dos postos do INSS, mesmo sem perícia médica, ganhou mais um capítulo ontem: a partir de segunda-feira a Associação Nacional de Médicos Peritos vai realizar vistorias nas Agências da Previdência Social (APS) e somente as que forem consideradas aptas terão as perícias médicas restabelecidas imediatamente.



Questionado pelo jornal O DIA, pelos motivos que levaram a associação a realizar as vistorias, Francisco Eduardo Cardoso Alves, vice-presidente da ANMP, chamou atenção para a falta de diálogo do governo. "O governo rompeu o diálogo com a associação e partiu para ameaça, quer resolver as coisas na base da caneta", afirma Francisco Eduardo Cardoso Alves, vice-presidente da ANMP.



"Nós resolvemos fazer esta vistoria porque já deu uma semana (da reabertura dos postos do INSS) e o governo está brincando com a vida das pessoas. No meio dessa semana houve um surto de covid numa agência de Blumenau (SC) que atingiu três pessoas, sendo um servidor, um vigilante e uma funcionária da limpeza. Isso porque a APS (Agência da Previdência Social) estava vazia, sem perícia. Essa foi uma das agências que o governo considerou apta para o retorno. Imagina se estivesse lotada?", questionou.



"A população está refém de gestores irresponsáveis. Nós queremos voltar ao trabalho, mas com segurança para segurados e servidores", acrescenta Francisco Alves. E complementa: "Já que o governo não quer fazer a parte corretamente, nós vamos fazer. Nós somos servidores públicos, nós temos a competência técnica e o próprio governo desafiou a associação a fazer a vistoria técnica, então nós vamos fazer".



"Iremos usar o mesmo checklist original utilizado pelo próprio governo em 8 e 9 de setembro como referencial, e não iremos considerar o checklist fraudulento produzido pela Secretaria de Previdência e o INSS nessa semana", informou a associação em nota.



"A agência que for aprovada pela vistoria do INSS e não passar na nossa vistoria, não terá perícia", adverte. "E se for preciso iremos à Justiça para garantir o direito à segurança sanitária de segurados e de servidores", afirma o vice-presidente da associação. Ele finaliza afirmando que nas agências que forem consideradas aptas pela ANMP, o retorno será imediato.



A entidade informou ainda que "tanto o INSS como a imprensa serão notificados dos dias e horários das inspeções para enviarem representantes para acompanhamento, caso queiram".

Francisco Alves: 'Já que o governo não faz a parte dele, nós vamos fazer' - Reprodução Youtube