Empresas oferecem vagas em meio a desemprego recorde

O desemprego voltou a subir durante o período de pandemia do coronavírus e bateu recorde no país. O total de brasileiros desocupados chegou a 13,7 milhões na quarta semana de agosto na comparação com a anterior, atingindo o maior número de desempregados desde o mês de maio, quando a pesquisa teve início. A taxa atingiu o patamar de 14,3%. De acordo com os dados divulgados ontem pela PNAD Covid-19 pelo IBGE, o aumento em comparação com o período anterior é explicado devido a mais de 1,1 milhão de desempregados que saíram em busca de oportunidade e, por isso, a taxa disparou. Para quem procura uma chance, empresas e feiras oferecem mais de 1,1 mil postos de trabalho no Rio.

VAGAS NO RIO

É o caso da Comunidade Católica Gerando Vidas, por exemplo, que na próxima semana estará com mais de 360 vagas de emprego no Rio nas área de comércio, serviços e Saúde. Diferentemente das ações anteriores, agora é necessário um agendamento entre os organizadores e os inscritos para evitar aglomeração. Outra medida será o envio do endereço da feira diretamente para o candidato. Para saber sobre as chances e como se inscrever, é necessário o interessado acessar a página no Facebook https://www.facebook.com/sougerandovidas. A comunidade também oferece vagas ao longo da semana na página, além das oportunidades presenciais.

Já a Luandre está com 60 oportunidades no Rio para operador de caixa, auxiliar de cozinha, técnico de eletrônica e gerente comercial. Os salários vão de R$ 1,5 mil a 6,5 mil. Os interessados devem acessar o site candidato.luandre.com.br ou o aplicativo da Luandre, disponível nas plataformas Android e IOS.