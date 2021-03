Este ano, devido à pandemia do coronavírus, o atendimento é por meio digital Arquivo/Secom PMM

Por Marina Cardoso

Publicado 02/03/2021 17:17

A Receita Federal iniciou nesta semana o período para a entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2021 (ano-base 2020). Para quem enfrenta dificuldades ou tem dúvidas na hora do preenchimento, universidades oferecem ajuda gratuita para contribuintes evitarem cometer erros e não cair nas garras do Leão do IR. Entre elas estão a Universidade Veiga de Almeida (UVA) e a Estácio de Sá. O prazo final de entrega é até o dia 30 de abril.

Mas é bom antecipar o envio, pois aqueles que entregarem no início terão prioridade para receber caso tenham restituição. Entretanto, algumas categorias de contribuintes têm prioridade legal no recebimento da restituição: aqueles com 60 anos ou mais, sendo assegurada prioridade especial aos maiores de 80 anos; os portadores de deficiência física ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

Publicidade

[email protected] . Na UVA, os alunos do último período do curso de Contabilidade, com supervisão dos professoes, realizam mutirão para ajudar quem tem dificuldade em preencher o IR e esclarecer dúvidas. Em decorrência do isolamento social em função da pandemia da covid-19, o atendimento será virtual. Os interessados devem ser inscrever através do e-mail [email protected]

O retorno será por ordem de chegada do e-mail. A triagem será realizada por vídeo conferência. Os documentos necessários para a declaração de IR são: cópia da Declaração de 2020, informe de rendimentos emitido pelo empregador, informe de rendimentos bancários, comprovantes de gastos com educação e saúde. Os atendimentos serão limitados para declarações com renda tributável anual de até R$ 50 mil.

Publicidade

Na Estácio, os núcleos de Apoio Contábil e Fiscal (NAFs) de Ciências Contábeis vão realizar o atendimento por meio de atendimento virtual, tirando todas as dúvidas dos cidadãos e prestando esclarecimentos no preenchimento do documento e no envio da declaração.

Todas as pessoas que fizerem contatos com um dos NAFs, de segunda à sexta-feira, por meio de endereço eletrônico, conseguirão fazer o kit completo: recibo e comprovante de declaração. Após o envio da demanda do contribuinte – mensagem por e-mail - o NAF retornará para ele e, dependendo do conhecimento e da tecnologia que a pessoa consegue utilizar - a Estácio fará também uma chamada via plataforma Teams.

Publicidade

O serviço será nas unidades Tom Jobim (Barra da Tijuca), R9 (Taquara), Madureira, Nova América (Del Castilho), Queimados, Teresópolis, Angra dos Reis, Nova Iguaçu, Campo Grande, Centro I (Presidente Vargas) e Niterói.

Segundo Iara Marchioretto, gestora nacional do curso de Ciências Contábeis e Gestão Financeira da Estácio, a dica valiosa para os contribuintes é organizar a documentação das despesas dedutíveis e simular a melhor opção tributária: Declaração Simplificada ou Completa. "Lembrando que após a opção e entrega, havendo necessidade de retificação a opção não pode ser modificada, por isso é importante organizar a documentação com antecedência, entregar no prazo e evitar a malha fiscal", diz ela.

Publicidade

Para ela, o importante para quem tem restituição é declarar mais cedo para entrar nos primeiros lotes de restituição que vão de maio a setembro, e não deixar para declarar na última semana, período em que o sistema recebe muitos acessos e a internet ou o sistema poderão ter algumas.





Os atendimentos das unidades vinculadas a regional UNESA, deverão ser agendados pelo e-mail e serão realizados em ambiente remoto:



Tom Jobim (Barra da Tijuca) - Confira abaixo os e-mails dos campi que estão prestando o serviço pela web:Os atendimentos das unidades vinculadas a regional UNESA, deverão ser agendados pelo e-mail e serão realizados em ambiente remoto:Tom Jobim (Barra da Tijuca) - [email protected]

Publicidade

Publicidade

As restituições deixaram ser pagas em sete lotes e mudaram para cinco. O primeiro lote de restituição do IR será liberado no dia 31 de maio, enquanto o segundo no dia 30 de junho. O terceiro no dia 30 de julho, o quarto no dia 31 de agosto e, por último, o quinto ficou para o dia 30 de setembro.

Publicidade

Neste ano, a Receita Federal espera receber mais de 32,6 milhões de declarações, um aumento de aproximadamente 700 mil prestações de contas ao leão. Isso porque em 2020, a Fisco recebeu 31,9 milhões de declarações. Do total de preenchimentos, a expectativa de imposto a restituir é de 60%, 21% sem imposto a pagar e 19% imposto a pagar.

Quem deve declarar

Publicidade

- Deve declarar o Imposto de Renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2020.

- Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma tenha sido superior a R$ 40 mil no ano passado.

Publicidade

- Obteve, em qualquer mês, ganho na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto ou, ainda, realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas.

- Quem teve, em 2020, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural.

Publicidade

- Quem tinha, até 31 de dezembro de 2020, a posse ou a propriedade de bens ou direitos de valor total superior a R$ 300 mil.

- Quem passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano passado e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro de 2020.

Publicidade

- Caso tenha optado pela isenção do IR incidente sobre o ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais cujo produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, no prazo de 180 dias, contado da celebração do contrato de venda.