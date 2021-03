Polícia Militar do Paraná Divulgação/ Polícia Militar do Paraná

Por Brasil Econômico

Publicado 02/03/2021 17:57

As provas do concurso para Polícia Militar do Paraná (PM-PR) foram marcadas para o dia 28 de março, mesma data do vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR). São 70 vagas abertas para nível médio, com salários que podem chegar a R$ 9.735,33.

Etapas do Concurso PM-PR

Etapas objetivas:

Prova de Conhecimentos Gerais com 90 questões objetivas. Sendo que estarão distribuídas da seguinte forma:

9 questões de cada uma das seguintes disciplinas: Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História;

8 questões sobre Língua Estrangeira Moderna (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Polonês, Japonês ou Italiano);

18 questões de Português, sendo 12 de uso da Língua Portuguesa e 6 relacionadas ao conteúdo de Literatura Brasileira;

5 questões de cada uma das seguintes disciplinas: Filosofia e Sociologia.

Etapa de entrevistas:

Entrevista afrodescendente, destinada apenas a quem se autodeclarou afrodescendente. Esses candidatos passarão por uma banca de verificação para a comprovação dos fenótipos que os definem como membros desse grupo.

Prova de Habilidades Específicas (PHE), o agendamento é feito somente no edital de classificação.

Investigação Social, análise da vida do candidato em busca de identificar questões que o impeçam de assumir o cargo;

Avaliação Psicológica, busca de características compatíveis com o exercício da função;

Exame de Sanidade Física, avaliação médica e odontológica;

Exame de Capacitação Física, conjunto de provas de exercícios físicos.

Adiamento

O concurso PM-PR foi adiado após a data de aplicação das provas da Polícia Civil do Paraná terem sido suspensas horas antes da aplicação, no último dia 22 de fevereiro. O adiamento aconteceu devido a uma série de problemas logísticos.

Com a alteração de datas, as provas da primeira fase da seleção de cadetes e bombeiros militares, acontecem no dia 28 de março.

O deputado estadual Mauro Moraes (PSD), que já havia confirmado a data de realização das provas remarcadas, disse que: “somente após a realização do Concurso Público da PM PR é que o Governo deixará de firmar contrato com a banca examinadora em questão”.

De um modo geral, o Núcleo de Concursos da UFPR, responsável pelos processos seletivos, afirmou que os adiamentos dos três processos seletivos, PM, PC e vestibular; se deu para “assegurar, sem margem de dúvidas, a segurança das provas e a saúde dos candidatos e do pessoal envolvido na sua aplicação”.