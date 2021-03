Por ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comentou, nesta quarta-feira, 3, a queda no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro , que cedeu 4,1% em 2020 ante 2019, como informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - sendo o terceiro pior resultado da história do País. Na avaliação do presidente, no entanto, a queda foi menor do que o esperado. "Se esperava que a gente ia cair 10%, né? Parece que caímos 4%. É um dos países que menos caiu no mundo todo, então tem esse lado positivo" afirmou.Para Bolsonaro a queda do PIB só não foi maior devido a movimentação da economia gerada pelo auxílio emergencial. "Esse dinheiro, quando vai para os municípios, roda a economia local, que interfere na arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais também", declarou à imprensa, após reunião na embaixada do Kuwait com representantes de outros países do Golfo.O presidente também citou a terceira etapa do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), apresentado pelo senador Jorginho Mello (PL-SC). "Encampamos essa ideia e evitamos mais de 10 milhões de pessoas que perderiam seu emprego", afirmou o presidente.Para Bolsonaro, o governo federal "fez tudo possível para evitar que tivéssemos um caos no Brasil". Ainda segundo o mandatário, as medidas tomadas pelo governo federal evitaram "problemas sociais gravíssimos".