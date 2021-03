Por iG - Economia

Publicado 04/03/2021 10:50 | Atualizado 04/03/2021 10:52

Devido as medidas de contenção da pandemia do novo coronavírus, as ofertas de emprego na modalidade home office saltaram 309% no ano passado. É o que mostra o estudo realizado pela Vagas.com, empresa de soluções tecnológicas de recrutamento e seleção.

De acordo com Rafael Urbano, especialista em Inteligência de Negócios da Vagas.com, os setores que mais contrataram nesse modelo foram:

Tecnologia (41%)

Finanças (11%)

Consultoria e Gestão Empresarial (10%)

Seguros (8%)

Telecom (7%)

Educação (4%)

Outros (19%)

Entre as áreas mais buscadas pelas empresas para atuação remota aparecem:

Tecnologia (38%)

Vendas (10%)

Recursos Humanos (4%)

Marketing (4%)

Administrativo (3%)

Financeiro (2%)

Telemarketing (2%)

Atendimento (2%)

Consultor (2%)

Direito (1%)

Contabilidade (1%)

Inteligência de Mercado (1%)

Outros (20%)

"Notamos um maior interesse por parte dos nossos clientes na oferta de vagas em modelo home office a partir do segundo trimestre, justamente no período em que a pandemia registrou forte expansão de casos registrados no Brasil, forçando as empresas a se readequarem para que não perdessem a produtividade", explica Urbano.

369 oportunidades abertas

Na plataforma de empregos Vagas.com.br há, neste momento, 369 vagas para trabalhar de casa. As remunerações e benefícios variam em cada oferta. Para ter mais informações sobre as oportunidades oferecidas pelas empresas, é recomendado pesquisar as vagas pelas palavras-chave home office, trabalho remoto ou teletrabalho.