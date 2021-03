Clientes do CAIXA Tem devem atualizar os dados cadastrais Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 15:00 | Atualizado 11/03/2021 15:09

Rio - A Caixa Econômica Federal recomenda que os clientes do aplicativo CAIXA Tem atualizem os seus dados cadastrais. Segundo o banco, o processo é feito totalmente pelo celular, não sendo necessário ir até uma agência da Caixa. Basta acessar o aplicativo e seguir as orientações. A atualização será de forma escalonada, conforme o mês de nascimento dos usuários. De acordo com a assessoria de imprensa, o calendário e mais informações sobre o procedimento serão divulgados em breve.

A medida busca oferecer mais segurança e evitar fraudes, informou a instituição financeira. Em relação ao auxílio emergencial, a Caixa explicou que os beneficiários que não atualizarem as informações na plataforma, não deixarão de receber os próximos lotes do recurso.