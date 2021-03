Operação Mineirinha Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 09:00

O preço crescente da gasolina nos últimos meses ressuscitou prática fraudulenta que prejudica os cofres dos estados, em especial do Rio de Janeiro. Grandes empresas do segmento de distribuição de combustíveis simulam a venda do produto para postos no Estado de Minas onde a alíquota do ICMS é de 25%, mas, de fato, vendem a gasolina no Rio de Janeiro mesmo, onde a alíquota é de 31%.



Dessa forma, as empresas participantes da fraude obtêm vantagem indevida quando vendem o produto, supostamente comprado por estabelecimentos mineiros, para postos localizados em terras fluminenses a preços menores. Segundo fontes do mercado, há cerca de 100 postos no esquema e funcionários abraçaram a prática irregular para bater metas. Situações como essa reforçam a intenção do governo federal de criar alíquota única do ICMS para todo o país para banir o esquema.



A fraude não é nova. Ela havia sido esquadrinhada nos anos 2000. A investigação da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Polícia Federal, Ministério Público Federal resultou numa operação denominada “Mineirinha”. O esquema de sonegação de impostos foi detectado após o Ministério Público analisar notas fiscais que indicavam a comercialização de grande volume de combustível para poucos postos mineiros, postos estes que não tinham condição de armazenar os volumes declarados ou até mesmo já estavam fechados.



Durante a investigação, foram analisadas mais de 8000 notas fiscais emitidas pelas distribuidoras Ale, Ello, Esso e Ipiranga, entre julho e setembro de 2006. Segundo dados levantados à época, a sonegação provocou prejuízos ao erário público de cerca de R$ 1 bilhão.