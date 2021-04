Cerca de 45,6 milhões de brasileiros começam a receber hoje (6) a nova rodada do auxílio emergencial Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por Agência Brasil

Publicado 06/04/2021 15:14 | Atualizado 06/04/2021 15:16

Brasília - O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, detalha na tarde de hoje (6) como será o sistema de pagamentos da nova rodada do auxílio emergencial. O presidente do banco também responderá dúvidas sobre o sistema e sobre os calendários de pagamento.



O auxílio será pago a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada.



Com quatro parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família, o auxílio emergencial começará a ser pago nesta terça-feira (6) a quem recebia o benefício em dezembro de 2020. Também é necessário cumprir outros requisitos para ter direito à nova rodada.



Como no ano passado, o benefício será depositado nas contas poupança digitais dos trabalhadores informais e inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), onde poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Somente de duas a quatro semanas após o depósito, o dinheiro poderá ser sacado em espécie ou transferido para uma conta corrente.