Light Divulgação

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 16:21

A Light decidiu lançar um canal de WhatsApp para atendimento ao cliente. Neste primeiro momento, serão oferecidos os serviços de 2ª via e consulta de débitos por meio do número (21) 99981-6059.

Por meio da tecnologia de Inteligência Artificial, os clientes também podem entrar em contato com a empresa e solicitar os demais serviços: consulta ao código de barras da conta de energia e atualização cadastral de telefone fixo, celular e e-mail.



O desenvolvimento do novo canal é fruto do comprometimento da Light com ações de melhorias nos processos e canais de relacionamento com os clientes. A companhia segue à disposição pelos outros canais de atendimento:



· Agência Virtual (www.agenciavirtual.light.com.br/agv)

· Redes sociais - @lightclientes e facebook.com/lightclientes

· Disque-Light Comercial (0800-282-0120)

· Disque-Light Emergência (0800 021 0196)