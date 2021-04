shoptime reprodução

Por O Dia

Publicado 09/04/2021 20:25

Para comemorar os seus 26 anos, o Shoptime lança a campanha “Aniversário Shoptime – O presente para sua casa está aqui”. Referência em itens para a casa, a marca vai oferecer aos clientes produtos com até 80% de desconto, além de até 30% de cashback para quem pagar com o super app Ame Digital. A campanha vai até o dia 30 deste mês.



“Neste último ano, as pessoas têm ficado mais tempo em casa e passaram a ter uma relação diferente com seus lares. O aniversário do Shoptime, este ano, é o momento para retribuir tudo que nossas casas têm feito por nós", explica a Head de marketing do Shoptime, Briza Rocha Bueno.

"E no Shoptime, que é referência em itens para a casa, as pessoas encontram tudo: desde produtos de decoração até materiais para reforma e construção, passando por equipamentos variados e itens de limpeza e organização”, completa.



O aniversário da marca traz variedade de produtos que combinam com o interesse dos consumidores. Segundo dados de buscas do Google, em 2020, a procura por itens de Home & Garden cresceu 58% na comparação a 2019 e houve um crescimento de mais de 80% na busca por assuntos de ambientes de casa, também comparado a 2019.



Por isso, já que a casa ganhou mais destaque no dia a dia das pessoas, nada como investir em uma nova decoração, uma organização mais eficaz ou deixá-la mais bem equipada. Para ajudar as pessoas a presentearem suas casas, o Shoptime vai promover lives commerce com grandes influenciadores. Pequena Lo, Matheus Mazzafera e Sheron Menezes são os principais nomes da ação e apresentarão, ao vivo, os produtos escolhidos por eles, em diversas categorias como cama, mesa e banho; eletrodomésticos; eletroportáteis; utilidades domésticas; móveis e muito mais. Entre as apostas do aniversário, também estão presentes as marcas exclusivas do Shoptime: Casa & Conforto, La Cuisine e Fun Kitchen.



Além disso, o aniversário Shoptime oferece descontos e ofertas especiais na TV Shoptime, transmitida na NET (canais 29 e 529), SKY (canais 33 e 433), Oi TV (canal 78) e no site da marca.



Completando a comemoração, nesta sexta-feira, às 20h, o Shoptime vai realizar uma mega live de aniversário com o show do cantor Wesley Safadão.



Para conferir todas as novidades do Aniversário Shoptime, basta ficar de olho no site https://www.shoptime.com.br/, no app, na TV Shoptime ou nos perfis oficiais da marca nas redes sociais.