O governador do Ceará, Camilo Santana, disse nesta segunda-feira, em rede social que vai entrar, com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) libere a importação direta de 5,87 milhões de doses da vacina Sputnik V, contra a Covid-19. Em publicação, Camilo afirmou que as doses foram adquiridas de forma direta pelo Governo do Ceará junto ao Fundo Soberano Russo.



"A Sputinik V já é utilizada em cerca de 60 países, com eficácia de 91,6%. Iremos a todas as instâncias possíveis para que as vacinas que adquirimos cheguem o mais rápido possível para imunizar nossa população", afirmou o governador.

O Governo do Ceará assinou contrato que permite a compra direta da vacina russa Sputnik V em 19 de março. A negociação faz parte do acordo feito pelo Consórcio Nordeste, grupo formado pelos nove estados da região, que fechou, em 12 de março, compra de 39 milhões de doses da Sputnik V, que é feita pelo Instituto Gamaleya, da Rússia.

A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou, em 16 de março, o projeto de lei que autoriza a compra do imunizante. A negociação direta por estados e municípios foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, em caso de descumprimento do Plano Nacional de Imunização (PNI) e também está prevista em lei sancionada.