Este é o primeiro aumento depois da saída de Roberto Castello Branco da presidência da empresa Agência Petrobras/Geraldo Falcão

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 15/04/2021 15:17

A Petrobras informou às distribuidoras de combustíveis que vai aumentar o diesel em 3,7% e a gasolina em 1,9% a partir da sexta-feira, 16, com os preços subindo para R$ 2,64 por litro no caso da gasolina e para R$ 2,76 por litro para o diesel nas refinarias da estatal. Este é o primeiro aumento depois da saída de Roberto Castello Branco da presidência da empresa.

Também é o segundo movimento no preço do diesel em menos de uma semana. No dia 10, a Petrobras reduziu o combustível para R$ 2,66/l.

Segundo a Associação Brasileiras dos Importadores de Combustíveis (Abicom), em São Luís, no Maranhão, o aumento do preço da gasolina será mais elevado, em R$ 0,0897/l.

A Petrobras destacou ainda, que "os reajustes são realizados a qualquer tempo, sem periodicidade definida, de acordo com as condições de mercado e da análise do ambiente externo. Isso possibilita à companhia competir de maneira mais eficiente e flexível e evita o repasse imediato da volatilidade externa para os preços internos".