Caixa Econômica: usuários relatam problemas no acesso aos aplicativos - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 14:24 | Atualizado 16/06/2021 14:28

Rio - Usuários relatam desde o dia 8 deste mês que estão tendo problemas no acesso aos aplicativos da Caixa Econômica . A falha de acesso estariam acontecendo no Internet Banking Caixa e no Caixa Tem, que é usado para acessar benefícios como auxílio emergencial e Bolsa Família.