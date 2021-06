AgeRio assina contratos de microcrédito com municípios do Rio - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 20:32

Rio - Mais três cidades de diferentes regiões do Estado do Rio assinaram, nesta quarta-feira (16), convênio do Programa de Microcrédito Produtivo Orientado com a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (AgeRio). Os municípios de São Gonçalo, na Região Metropolitana; Iguaba Grande, Região dos Lagos e Rio das Flores, Região Sul Fluminense, contarão agora com a parceria da Agência no fortalecimento da economia local.

As assinaturas ocorreram no prédio anexo do Palácio Guanabara e contaram com as presenças dos prefeitos municipais, Capitão Nelson e Vantoil, de São Gonçalo e Iguaba Grande respectivamente, e o vice-prefeito de Rio da Flores, Rodrigo Santana de Almeida. Também compareceram o presidente da AgeRio, André Vila Verde, o presidente do Conselho de Administração da AgeRio, Vinicius Sarciá, a diretora de Operações, Tatiana Oliver e o presidente da Codin, Júlio Andrade.



O Programa de Microcrédito Produtivo Orientado da AgeRio já está disponível nos seguintes municípios: Areal, Cachoeiras de Macacu, Conceição de Macabu, Engenheiro Paulo de Frontin, Miguel Pereira, Natividade, Petrópolis, Porto Real, Quatis, Rio Bonito, Tanguá, Vassouras e Volta Redonda.