Nesta segunda remessa, serão entregues 143 cartões e na primeira foram entregues 91.Foto: Divulgação.

Publicado 23/07/2021 18:51

Rio - Passados quase dois meses do início do pagamento do SuperaRJ, há fluminenses desempregados que ainda não tiveram acesso ao programa. Com mais de 100 mil cidadãos já cadastrados e 25 mil cartões entregues, muitos ainda seguem tentando fazer a retirada do benefício. Nesse caso, veja como proceder se ainda não conseguiu acessar o benefício.

A iniciativa criada para ter inicio no mês de abril só foi lançada no dia 2 de junho e tem feito falta no dia a dia de muitos. Há casos de algumas pessoas que receberam o cartão, mas foram surpreendidas com saldos zerados, outros ainda nem conseguiram fazer a retirada do cartão. O governo informou que, possivelmente, os cartões podem ter sido gerados e, na verificação da Dataprev, o benefício deve ter sido cancelado, zerando o saldo.

O governo do Estado afirma que algumas dessas pessoas que ainda não receberam o pagamento já são inscritas em outros programas de auxílio do governo federal, como Bolsa Família ou auxílio emergencial. "O SuperaRJ recebe o cruzamento de dados do DataPrev. Após essa conferência e se não houver conflitos com os critérios estabelecidos pelo programa, os cartões são habilitados e os beneficiados comunicados sobre o local e a data de retirada do auxílio via SMS", esclareceu, em nota.



Caso alguma pessoa tenha dúvidas sobre a sua situação quanto ao programa do governo estadual, no site www.superarj.rj.gov.br , é possível verificar o status da situação cadastral na ouvidoria criada para casos específicos.

Conflitos podem ser levados a canais como o call center (0800-071-7474) e o aplicativo para celular e a Central de Relacionamento com o Cidadão (129) da Defensoria Pública, uma parceria criada pelo governo do estado para atender às demandas dos defensores.

*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso