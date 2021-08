da esquerda para a direita: Marlon Brum, Vinícius Farah, Rodrigo Oliveira e Vander Giordano - Eduardo Uzal

da esquerda para a direita: Marlon Brum, Vinícius Farah, Rodrigo Oliveira e Vander GiordanoEduardo Uzal

Publicado 28/08/2021 07:00

Rio - O último dia do Movimento Rio em Frente da Fecomércio em parceria com o jornal O DIA e apoio do Rio de Mãos Dadas ocorreu nesta sexta-feira (27), o tema Retoma Rio foi debatido por Vinicius Farah (Secretário de Desenvolvimento do Estado), Rodrigo Oliveira (Subsecretário de Planejamento e Integração Opcional) e Vander Giordano (Vice-Presidente Institucional da Multiplan) sob a mediação do jornalista Marlon Brum. O evento foi transmitido ao vivo pelo Facebook e Youtube do jornal O DIA.

A geração de empregos foi abordada por Vander Giordano como um dos principais pilares para a retomada do Rio. “A maior contribuição do setor privado além dos impostos é a geração de empregos. Iremos inaugurar o Park Jacarepaguá em novembro e serão 4 mil empregos. Acredito que não tem atividade privada ou pública que vá gerar mais empregos em um único lugar, em uma só região, esse ano. Essa é a forma que a Multiplan irá contribuir para essa retomada”, diz.

O processo de desburocratização do empreendedorismo também foi discutido, “O estado tem que ser facilitador. Tem tantos obstáculos, tantas barreiras que para abrir uma empresa demora um ano e meio, dois anos. Não dá para ser assim”, diz Vinícius Farah. Ele completa dizendo que criará um sistema que une todos os processos em um só site "Um órgão que vai unir todos os ritos processuais de abertura de empresa, todos ocorrerão no mesmo tempo. O cidadão dava entrada em um setor, ficava lá 8, 9 meses. Depois ia para outro setor, depois outro setor. Depois ia para o legislativo. Tudo vai acontecer ao mesmo tempo e junto num único setor. Agilidade e respeito para entregar ao cidadão”, finaliza.

Uma das apostas da secretaria é a escola dos startups, onde terá um setor apenas para empreendedorismo, no prédio do Lagoon. “Teremos uma escola dos startups só com a pegada de fazer curso e qualificar para o setor de empreendedorismo de negócios, e vamos ter lá dentro também uma escola de talentos em grande parceria com as multinacionais que investem no Rio de Janeiro, teremos uma escola de empreendedorismo, jovens de 17 até 22 anos para o primeiro emprego sendo preparados com o que existe de melhor no mundo para seu primeiro emprego e para o mercado de trabalho".

Para o setor de comércio e serviços, que ocupa cerca de 80% do PIB nacional, a segurança pública é fundamental. “A Polícia Civil é peça fundamental nesse processo, trabalhamos com investigação, temos feito diversas operações nos mais diversos nichos da criminalidade. Vamos desde o roubo de rua, até o crime organizado e lavagem de dinheiro, passando por milícia, tráfico de drogas. A população tem acompanhado as diversas operações que a polícia tem feito. O objetivo é trazer a segurança e o resultado disso é permitir do ponto de vista do comércio uma concorrência leal”, diz Rodrigo Oliveira.

Oliveira durante o painel apresentou resultados que mostram que a criminalidade caiu em diversos setores, como a queda de 15% de roubo de cargas e veículos em relação ao ano passado e o menor índice de homicídios desde que começou a monitorar esse índice, em 1991. O desenvolvimento econômico e a segurança pública acabam se tornando aliados nesse processo de retomada do Rio.

Vários projetos como o Porto do Açu, o minério duto, a retomada do Comperj, e recuperação de estradas estaduais para melhor escoar a produção do interior foram debatidos como potências para a retomada. "O Porto do Açu é o maior projeto nacional. Cerca de 25% do petróleo brasileiro sai para exportação do Porto do Açu. O minério duto é o maior projeto, mais de 500 km ligando Minas a São João da Barra, para que o porto do Açu exporte grande parte dessa produção. Esse é o Rio, as termoelétricas de Macaé, potencial do Rio", diz o Secretário de Desenvolvimento do Estado.]

E com esse debate foi encerrada a terceira edição do Fórum Movimento Rio em Frente, os painéis estão disponíveis e podem ser acompanhados no Facebook e canal do Youtube do jornal O DIA.