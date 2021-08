Procon-RJ realiza levantamento de preços de combustíveis em todo estado - Divulgação

Publicado 27/08/2021 17:03 | Atualizado 27/08/2021 17:06

Rio - Agentes do Procon do Governo do Estado do Rio de Janeiro realizaram um levantamento de preços no mês de agosto dos seguintes combustíveis: gasolina comum, gasolina aditivada, gasolina premium, etanol, diesel S-10, diesel aditivado, diesel premium e GNV. Também fizeram parte da pesquisa lubrificantes, fluidos de freio e o serviço de troca de óleo. A pesquisa foi realizada em cinquenta e um (51) estabelecimentos que comercializam esses produtos, que ficam localizados em todo o estado.

O menor valor encontrado para a gasolina comum foi no bairro de Quintino, na Região Metropolitana (Zona Norte), com o litro a R$6,19. O valor máximo foi encontrado na Lagoa, Zona Sul do Rio, com o litro a R$6,90.

Já o etanol com o preço mais em conta foi encontrado na Região Serrana, com o litro a R$4,85, em Nova Friburgo. O valor máximo de R$6,00 também foi encontrado na Lagoa, Zona Sul do Rio.

O valor mínimo do diesel foi encontrado na Região Sul Fluminense com o litro a R$4,40, em Nova Mangaratiba. O valor máximo está na Região Metropolitana (Zona Oeste e Zona Sul), com o litro a R$5,00, no Pechincha e em São Conrado.

Os consumidores de gás natural veicular irão pagar menos pelo combustível na Baixada Fluminense com o m3 à R$3,85 em Nova Iguaçu e mais caro no Centro do Rio, com o m3 à R$4,99.