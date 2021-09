Assim como os trabalhadores, os segurados do INSS só vão conhecer o valor de fato em janeiro de 2022 - Agência Brasil

Publicado 02/09/2021 16:55

Com a previsão de aumento do salário mínimo em 2022 de R$ 1.100 para R$ 1.169, de acordo com as projeções do governo federal divulgadas na terça-feira, 31, no Projeto de Lei Orçamentária Anual (Ploa) enviada ao Congresso Nacional, o teto do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderá subir para R$ 6.832,45 no ano que vem.



O teto é o valor máximo pago nas aposentadorias e demais benefícios do instituto. Já no caso do valor mínimo, o piso das aposentadoria do INSS é o mesmo do salário mínimo, portanto seria de R$ 1.169.



O valor apresentado no Ploa se trata apenas de uma estimativa, já que a taxa que será efetivamente utilizada só será informada em janeiro de 2022. No ano que vem, o IBGE irá divulgar o resultado final da inflação medida de janeiro a dezembro deste ano.



O aumento de R$ 69 do salário mínimo representa uma alta de 6,2% e leva em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), taxa que serve de correção, ao menos, para a remuneração, informado pelo Ministério da Economia. Entretanto, o reajuste não representa um aumento real (acima da inflação) pois o crescimento será equivalente do INPC.



Segundo nota técnica do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário mínimo é o rendimento de referência para 50 milhões de pessoas no Brasil. Nesse universo, mais de 24 milhões são beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Neste ano, o salário mínimo não repôs a inflação do ano passado. O governo apresentou correção de 5,26%, mas o INPC chegou a 5,45% em 2020.