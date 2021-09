O bilhete simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 4,50 - Foto: reprodução internet

O bilhete simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 4,50Foto: reprodução internet

Publicado 05/09/2021 08:54

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2406 da Mega Sena sorteado ontem (4) e o prêmio para a próximo concurso pode chega a R$ 40 milhões.

Os números sorteados foram: 08 - 12 - 29 - 43 - 54 - 60.

O próximo sorteio da Mega Sena está marcado para quarta-feira (8), às 20h. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica do Brasil até as 19h do dia do sorteio.

Também são aceitas apostas pelo Internet Banking da Caixa (para correntistas) e no site Loterias Online da Caixa.