Supermercados oferecem ofertas e promoções exclusivas para comemorar aniversárioDivulgação

Publicado 10/09/2021 12:58 | Atualizado 10/09/2021 13:07



Rio - Com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de 0,87% registrado no último mês, a maior variação para agosto desde 2000 , alguns alimentos sofreram um aumento de mais de 50%, além de outros itens como o botijão de gás e a gasolina, que também têm pesado cada dia mais no bolso dos consumidores. Logo, cada chance de economizar é uma oportunidade para garantir a comida na mesa. Nesta semana, as campanhas de aniversário dos supermercados Assaí, Extra e Supermarket podem ser uma boa opção para garantir ofertas e promoções exclusivas.

Para o aniversário de 47 anos, o Assaí preparou a campanha "Acreditando Juntos", que começou dia 1º de setembro e vai até 31 de outubro em todas as lojas no Brasil. Com ela, a empresa sorteará mais de R$ 7 milhões em prêmios. Na grande premiação final, um cliente poderá se tornar milionário com o valor de R$ 1 milhão livre de impostos. Além disso, a ação traz também o sorteio de R$ 47 mil por dia, durante os 61 dias da campanha, e mais de 35 mil vales-compra instantâneos no valor R$ 100 na hora, direto no caixa.



Além disso, com a comemoração do aniversário também serão doadas 47 mil refeições por semana para a instituição Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida, totalizando mais de 200 toneladas de alimentos que serão doadas a famílias em situação de vulnerabilidade.

Como participar?



Para concorrer a esta festa de prêmios, a mecânica é simples. O primeiro passo é se cadastrar ou atualizar o seu cadastro, por meio do site www.aniversarioassai.com.br, ou no app Assaí Clientes (disponível gratuitamente para Android e iOS) ou, ainda, nos totens disponíveis nas lojas. Uma novidade deste ano é que o cadastro poderá ser feito também pelo WhatsApp, através do número 0800.302.7724. Após a atualização do cadastro, é necessário sempre informar o CPF ou CNPJ no caixa.



A cada R$ 100 em compras, os clientes recebem um número da sorte, que será automaticamente validado de acordo com os dados cadastrais informados durante a finalização da compra. Os clientes que pagarem as suas compras com o cartão Passaí, ou comprarem R$ 20 ou mais das marcas participantes, receberão, ainda, números da sorte em dobro.



Extra

Completando 32 anos de existência, o Extra Hiper também vai incluir os clientes na comemoração com 15 dias de ofertas nas lojas e no site. Até o dia 15 de setembro, os consumidores poderão parcelar em três vezes sem juros as compras da categoria de alimentos nos cartões Extra e em duas vezes nos demais cartões. Além disso, para todas as compras a partir de R$ 99,00 realizadas no www.clubeextra.com.br e pagas via Pix, o cliente tem frete grátis e recebe os produtos em casa pagando o mesmo preço da loja.



"Vale destacar que é possível parcelar compras de todas as categorias do site em até 12 vezes sem juros nos cartões Extra. Comprando no ClubeExtra.com.br, o cliente pode escolher a melhor forma de receber suas compras: pode optar por adquirir no site e receber em casa do mesmo dia; comprar e receber em até duas horas, se o dia estiver mais corrido; ou adquirir os itens no site e retirar na hora que preferir direto na loja de preferência, sem pegar filas", ressaltou a empresa.



O Extra destacou, ainda, as seguintes promoções válidas até o dia 12 de setembro, o Extra destaca: Biscoito Levíssimo Bauducco 200g por R$2,65 (a partir de três unidades, cada uma sai por R$2,25); Achocolatado em pó Nescau 2.0 Nestlé 400g por R$6,66 (a partir de duas unidades, cada uma sai por R$5,99) Leite em pó Ninho Instantâneo Forti 380g por R$13,67 (a partir de três unidades, cada uma sai por R$12,99); Cápsulas 3 Corações vários tipos com 10 unidades por R$17,29 (a partir de seis unidades, cada uma sai por R$15,56); Doritos Nacho 140g por R$8,88 (a partir de três unidades, cada uma sai por R$7,99) e Ketchup Heinz tradicional 397g por R$8,39 (a partir de três unidades, cada uma sai por R$7,97)



Também entraram nas ofertas a Pizza Seara vários sabores 460g por R$10,99 (a partir de três unidades, cada uma sai por R$10,44); Coca-Cola Menos Açúcar 2,5l por R$7,39 (a partir de duas unidades, cada uma sai por R$7,17); Limpador Multiuso Veja original 700ml por R$6,99 (a partir de três unidades, cada uma sai por R$6,29); Desodorante aerossol Rexona várias fragrâncias 90g/105g por R$14,29 (a partir de três unidades, cada uma sai por R$10,00)l Mortadela defumada Seara fatiada kg por R$1,99; Cerveja Budweiser lata 350ml por R$3,49 e Cerveja Brahma Duplo Malte lata 350ml por R$3,19.

Supermarket

Para comemorar o seu 12º aniversário, a Rede Supermarket vai oferecer promoções de mais de 50% de desconto em todos os segmentos de produtos, como beleza, padaria, açougue e limpeza, a partir desta sexta-feira, 10. Visando ampliar a diversidade de ofertas, a rede vai aumentar seu estoque de produtos em 100%, nas suas 120 lojas.

"A rede Supermarket está de portas abertas para o cliente que deseja ótimo preço, qualidade de serviços e diversidade de ofertas, seguindo o slogan da empresa. E ainda teremos uma novidade nesse período de aniversário, o lançamento do aplicativo Superclube Supermarket, facilitando ainda mais o dia a dia dos clientes. Para ampliar a comemoração, o cliente que se cadastrar no app concorrerá a mais de 100 vales-compras de até R$ 1.000,00", contou a CEO da Rede, Angela Amoedo.

Para que as lojas fiquem sempre abastecidas, 400 caminhões sairão, diariamente, dos Centros de Distribuição, transportando itens para as lojas. Os números de produtos disponibilizados chamam a atenção: Serão mais de 12 mil itens, como 5 mil toneladas de açúcar, 4 mil toneladas de arroz, mil toneladas de café, 3 mil toneladas de feijão, 2 milhões de garrafas de óleo, 60 milhões de rolos de papel higiênico, 2,5 milhões de caixas de Sabão em pó, 3,5 milhões de sabonetes, entre outros.

Além dos 20 mil colaboradores envolvidos no evento de aniversário, foram contratados em torno de 4,3 mil novos funcionários temporários para diversas funções, como loja e estoque, e serão mais de 800 fornecedores envolvidos em toda a operação.



"É muito gratificante fazer um evento dessa magnitude em um momento econômico tão delicado. Contribuir para que cerca de 20 mil famílias sejam beneficiadas por meio dos empregos que oferecemos aos nossos colaboradores é recompensador. Estamos fazendo a economia girar e, assim, ajudando nosso estado", afirmou Angela.