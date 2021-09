Justiça suspende decreto do prefeito Eduardo Paes que taxou os aplicativos de transportes no Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 11/09/2021 13:53

Com a alta dos combustíveis, os serviços de aplicativos Uber e 99 anunciaram um aumento no valor repassados aos motoristas. O reajuste acontece em meio a uma série de reclamações dos motoristas das plataformas.

A Uber informou que não haverá aumento para o passageiro, o que muda é a porcentagem do repasse para os motoristas.

Segundo a Uber, o aumento constante do preço do combustível tem intensificados os esforços da empresa para que haja uma revisão e reajuste nos "ganhos dos motoristas parceiros em diversas cidades, em todas as modalidades".

A Uber informou que o reajuste no repasse será de até 35% e que as porcentagens variam de acordo com as regiões.

Em nota, a 99 afirma que os reajustes serão subsidiados pela empresa e que para manter um "padrão de qualidade" precisou revisar o reajuste de repasses. “O aumento revisa os ganhos dos motoristas parceiros e foi definido levando em consideração a manutenção do equilíbrio".

A 99 afirma que a alta no valor do combustível influenciou para realizar esse reajustar nos repasses. "Os constantes reajustes dos combustíveis impactaram muito negativamente os serviços de transporte por aplicativo", disse a 99.

A 99 ainda informou que a medida já vinha sendo adotada desde o mês de agosto e que segue em expansão. Para diversas regiões metropolitanas do país, incluindo grandes centros como Belo Horizonte, Florianópolis, Brasília, Goiânia, Fortaleza e São Paulo, foi realizado um reajuste de entre 10% a 25%.