Aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50 - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 21/09/2021 10:26

Rio - A Mega-Sena pode pagar R$ 3 milhões nesta quarta-feira, 22, pelo concurso 2.411. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelas redes sociais das Loterias Caixa (perfil @LoteriasCaixaOficial no Facebook e canal Caixa no Youtube).

No sorteio do último sábado, 18, duas apostas simples acertaram os seis números e vão dividir o prêmio de R$ 25 milhões, uma de Curitiba (PR) e outra de São Paulo (SP). As dezenas sorteadas foram: 07 - 10 - 27 - 35 - 43 - 59.

Lotomania

A Lotomania pode pagar um prêmio de R$ 4,3 milhões para quem acertar os 20 números da faixa principal. O sorteio do concurso 2.215 será realizado a partir das 20h desta terça-feira, 21.

Para apostar, basta escolher 50 números entre 100 disponíveis ou pedir a Surpresinha, e então concorrer a prêmios para acertos de 20, 19, 18, 17, 16, 15 ou nenhum número. O apostador também tem a opção de realizar a aposta espelho, uma nova aposta onde o terminal seleciona todos os demais números; dessa maneira, caso ganhe o prêmio da faixa principal, também levará o prêmio para os acertadores de nenhum número, ou vice-versa. O valor da aposta única é de R$ 2,50.

Onde apostar

As apostas para a Mega-Sena e Lotomania podem ser feitas até as 19h dos dias dos sorteios nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa (www.loteriasonline.caixa.gov.br) e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking Caixa, exclusivo para a Mega-Sena.