Ofertas são válidas em todas as 26 lojas da rede de supermercados Guanabara - Daniel Castelo Branco

Ofertas são válidas em todas as 26 lojas da rede de supermercados GuanabaraDaniel Castelo Branco

Publicado 23/09/2021 19:14 | Atualizado 23/09/2021 19:15

A rede de Supermercados Guanabara, pela primeira vez, realizará duas edições da campanha Guanababy no mesmo ano. A campanha começa nesta quinta-feira, 23, nas 26 unidades. A ação seguirá a mesma linha adotada nas edições anteriores. No total estarão em oferta cerca de 60 itens da linha infantil, de mais de 25 marcas diferentes, e descontos que podem chegar a 50%.

De acordo com a gerente de marketing da rede de Supermercados Guanabara, Perla Sant’Ana, os pedidos por mais uma edição cresceram muito e a rede optou por fugir do calendário promocional anual.



“Queremos sempre atender a expectativa dos nossos clientes e por isso remontamos todo o nosso calendário, acionamos os fornecedores, revimos todos os protocolos de segurança e conseguimos atender o pedido dos clientes.”, destacou Perla.



As medidas de segurança em relação a Covid-19 serão intensificadas. Além disso, os produtos infantis em oferta estarão organizados em pallets distribuídos pelas lojas e não concentrados apenas na seção de bebê.



Entre os produtos em promoção estão: fraldas descartáveis, shampoos, condicionadores, sabonetes líquidos e em barra, lenços umedecidos, cremes de assaduras e até linha de alimentação infantil. O evento acontece simultaneamente em todas as 26 unidades da rede.

Ofertas



Fralda Pampers Super Sec Econômica ou Personal Jumbinho, R$ 8,87



Fralda Huggies Tripla Proteção Jumbinho, R$ 9,99



Fralda Babysec Jumbinho, R$ 10,75



Fralda Huggies Supreme Care ou Supreme Roupinha,R$ 16,98



Fralda Pampers Pants ou Confort Sec, R$ 17,98



Fralda Babysec Premium, Mega, R$ 19,98



Fralda Pampers Premium Care, R$ 29,98



Lenços Huggies, R$ 5,99



Sabonete Líquido Granado 250ml, R$ 9,99



Sabonete Líquido Huggies (200ml), R$ 7,99



Shampoo Johnson’s Baby (200ml), R$ 6,99



Shampoo Huggies (400ml), R$ 9,98



Sabonete Huggies (75g), R$ 1,99



Farinha Láctea Leve 210 Pague 180g, Neston Leve 210 Pague 180g, ou Mucilon 230g, R$ 3,47



Alimento Infantil Nestlé 115g/ 120g, R$ 2,67