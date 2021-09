Empréstimo terá taxa de juros de 3,99% ao mês, com pagamento em até 24 vezes - Banco de imagens

Empréstimo terá taxa de juros de 3,99% ao mês, com pagamento em até 24 vezesBanco de imagens

Publicado 28/09/2021 18:00 | Atualizado 29/09/2021 10:14

O DIA chamaram a atenção para o risco de endividamento dos brasileiros mais vulneráveis com o Rio - Especialistas ouvidos porchamaram a atenção para o risco de endividamento dos brasileiros mais vulneráveis com o Crédito Caixa Tem, anunciado pela Caixa nesta segunda-feira, 27. O programa oferece empréstimos entre R$ 300 e R$ 1 mil, com pagamento em até 24 vezes, e taxa de juros de 3,99% ao mês. Segundo o banco, o crédito poderá ser solicitado diretamente pelo celular por cerca de 100 milhões de clientes.

Na avaliação do professor do MBA em Finanças do Ibmec RJ Gilson Oliveira, as famílias que precisam do auxílio emergencial, que deve terminar no próximo mês, serão naturalmente incentivadas a optar pelo empréstimo, "o que pode levar a um endividamento sem que haja uma capacidade de pagamento para as parcelas contratadas".

"A linha de crédito está sendo lançada num momento em que se aproxima o fim do auxílio emergencial, o que pode levar muitas pessoas a contratar uma dívida para pagar suas despesas correntes, como alimentação, luz, gás e outros gastos necessários para sua sobrevivência, sem necessariamente ter a capacidade de pagamento das parcelas", analisa Oliveira.

O professor considera que a ação é preocupante no longo prazo: "Pois o governo está induzindo as famílias que são dependentes do auxílio emergencial, que é extremamente necessário no atual momento, a se endividarem para cobrir a ausência de uma política pública adequada para esse público".

O especialista em finanças Marlon Glaciano também acredita que o programa pode provocar endividamento. "O brasileiro ainda não possui disciplina e inteligência financeira adequada para tal oferta. É difícil, mas muitos tomam a decisão de pegar o crédito já sabendo que não poderão honrar o compromisso", afirma Glaciano.

Em relação à taxa de juros oferecida pelo Crédito Caixa Tem, o especialista em finanças faz um questionamento: "O governo oferece juros de 3,99% para pessoas de baixa renda? Não vejo como uma boa opção a menos que seja a única saída. O valor de limite de empréstimo é baixo para a alta taxa de juros, podendo gerar uma bola de neve financeira caso o compromisso não seja honrado", explica Glaciano.

Solicitação do crédito

A Caixa informou que a atualização cadastral e a solicitação do crédito, sujeito à aprovação, estarão disponíveis de forma escalonada aos clientes que já possuem contas digitais no Caixa Tem, conforme o mês de aniversário. Para os nascidos em janeiro e fevereiro, a opção já está disponível desde segunda-feira. Confira o calendário:



- Nascidos em janeiro e fevereiro - 27 de setembro

- Nascidos em março e abril - 18 de outubro

- Nascidos em maio e junho - 08 de novembro

- Nascidos em julho e agosto - 29 de novembro

- Nascidos em setembro e outubro - 13 de dezembro

- Nascidos em novembro e dezembro - 27 de dezembro

Linhas de crédito



Segundo o banco, o cliente Caixa Tem poderá solicitar uma das linhas de empréstimo diretamente pelo aplicativo, ambas sujeitas à análise de risco de crédito feita pelo banco:



- Crédito Caixa Tem Pessoal – Empréstimo com destinação livre para o que o cliente necessitar, inclusive para utilizar em despesas pessoais, como pagamentos de dívidas;



- Crédito Caixa Tem para o Seu Negócio – Empréstimo para investimento produtivo orientado para despesas do seu negócio, como obter recurso para pagamento aos fornecedores, as contas de água, de luz, de internet, o aluguel, a compra de matérias-primas e/ou mercadorias para revenda, entre outras.



As duas linhas de crédito se diferenciam quanto à destinação dos recursos. Para ambas as linhas, o valor de contratação é de R$ 300 a R$ 1 mil, a taxa de juros é de 3,99% ao mês, com pagamento em até 24 vezes.



Como contratar



De acordo com a instituição financeira, o cliente deve atualizar gratuitamente o Caixa Tem nas lojas de aplicativos Google Play ou Apple Store. Em seguida, acessar o aplicativo e selecionar a opção “Atualize seu cadastro” no menu. O passo a passo da atualização prevê a digitalização de documento de identidade e foto “selfie” do usuário. O cliente terá a avaliação do seu cadastro concluída em até 10 dias.



Após a atualização do cadastro, a conta passa de Poupança Social Digital Caixa para Poupança Digital+, e ao clicar na opção ‘Crédito Caixa Tem’ será apresentada a opção para solicitação de empréstimo, a simulação para que o cliente indique o valor e a quantidade de parcelas a serem pagas, com avaliação automática para verificação se o cliente possui limite a ser disponibilizado, conforme solicitado.



O empréstimo é creditado exclusivamente na Poupança Digital+ do cliente após a contratação. As parcelas são debitadas mensalmente da mesma conta do cliente. Informações sobre como contratar, realizar o pagamento ou mesmo quitar o empréstimo estão disponíveis no site www.caixa.gov.br/caixatem.

Crédito Caixa Tem para novos clientes



A partir de 8 de novembro, novos clientes podem abrir sua conta no Caixa Tem e ter acesso aos serviços da conta Poupança Digital+. A possibilidade de solicitação de crédito também será disponibilizada para novos usuários, ou seja, todos os brasileiros poderão ter sua conta digital no banco e solicitar o crédito. A oferta dos empréstimos para novos clientes segue o calendário que se inicia em 8 de novembro. Veja as datas:



- Nascidos de janeiro a junho - 08 de novembro

- Nascidos em julho e agosto - 29 de novembro

- Nascidos em setembro e outubro - 13 de dezembro

- Nascidos em novembro e dezembro - 27 de dezembro

Atualização cadastral



Ainda conforme a Caixa, a atualização cadastral é necessária para prover as informações necessárias para a avaliação de risco de crédito do cliente, uma vez que a Poupança Social Digital foi aberta sem todos os dados para solicitação e avaliação do empréstimo, como exemplo a renda e endereço.



"Além disso, a Lei nº. 14.075/2020 estabelece que a Conta Poupança Social Digital, criada com a finalidade de viabilizar o crédito de benefícios sociais, possa ser convertida em Conta Poupança Digital após o cliente realizar a complementação de seus dados cadastrais. Dessa forma, a conta passa a oportunizar a oferta de produtos e serviços bancários disponíveis em contas poupança tradicionais", esclareceu o banco.