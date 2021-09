Senador Angelo Coronel - Agência Senado

Publicado 29/09/2021 13:28 | Atualizado 29/09/2021 13:30

São Paulo - O parlamentar responsável pelo texto da reforma do Imposto de Renda no Senado, Angelo Coronel, afirmou, em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, que pode aumentar a faixa de isenção para R$ 5 mil. Com isso, seriam 25 milhões de pessoas contempladas pelo benefício. Hoje, o limite é R$ 1.903,98. Na reforma proposta pelo ministro da Economia Paulo Guedes, o valor passaria para R$ 2.500, mas o senador quer dobrar o valor.

"Espero emplacar e aumentar a faixa de isenção até R$ 5 mil por mês. Sairíamos de 16 milhões de pessoas que estão até a faixa de R$ 2,5 mil para em torno de 25 milhões. A mudança aprovada na Câmara é muito pequena. Há casos em que a pessoa tem uma economia de R$ 7 por mês. É praticamente insignificante", disse.

Ainda segundo o parlamentar, o projeto do governo não vai bancar o novo programa social, o Auxílio Brasil. O governo federal espera que a taxação de dividendos crie recursos para o substituto do Bolsa Família.



"Quanto à questão do Auxilio Brasil, esses recursos virão dos precatórios. O que vamos votar no Imposto de Renda é uma tecnicidade, porque para poder ter nova despesa você tem que apontar a rubrica de receita, mas é uma questão técnica, interna", disse. "A parte do dinheiro, do recurso para o programa, não virá fruto da redução ou aumento de impostos dessa reforma do IR", afirmou o político.

Acordo com a Câmara

O parlamentar, assim como o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer que a votação aconteça o mais rápido possível. Além disso, el pretende se encontrar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para evitar que o texto sofra resistência ao voltar para a outra Casa. "Temos que dar a oportunidade de ouvir quem paga a conta", disse.



"Vou conversar também com o relator do texto na Câmara, deputado Celso Sabino, para que as mudanças no Senado não tenham problema na Câmara. Vai ser um relatório consensual, ouvindo a todos e para que tenhamos uma lei aprovada que se não agradar 100% pelo menos fique como algo que não vai ter aumento de tributos em demasia", completou.

'Trunfos' de Paulo Guedes

A reforma, junto com a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) são os 'trunfos' da equipe econômica para retomar o crescimento do país, que ficou estagnado no segundo trimestre do ano.



O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta terça que o mercado irá se “acalmar” com a aprovação da PEC dos Precatórios e da reforma do Imposto de Renda. Segundo ele, há um temor de falta de compromisso fiscal.



"São pequenas coisas que precisamos fazer, mas são urgentes. O medo do mercado é que haja uma falta de compromisso fiscal. O medo do mercado é que as eleições vêm aí e as pessoas ficam alucinadas em vésperas de eleição. Todo mundo fica nervoso, quer ganhar voto, gastar dinheiro. Isso pode ser o caminho de uma derrota eleitoral", afirmou, em evento de dirigentes lojistas.



"Nós precisamos de aprovação dupla. Se aprovarmos isso, os mercados se acalmam, a Bolsa volta a subir. Temos que aprovar a PEC dos Precatórios e o Imposto de Renda", completou.