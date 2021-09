Mais de 100 mexicanos morrem após consumirem álcool falsificado - Arquivo/Agência Brasil



Publicado 29/09/2021 19:27 | Atualizado 29/09/2021 19:33

A cervejaria Ambev, dona de marcas como Skol, Brahma, Antarctica, Bohemia, Stella Artois, Colorado, entre outras, anunciou um reajuste no preço das cervejas a partir de outubro.

A empresa afirmou que a alteração faz parte de um movimento constante da estratégia da empresa.

Em nota, a Ambev diz que “faz periodicamente ajustes nos preços de seus produtos e as mudanças variam de acordo com as regiões, marca, canal de venda e embalagem”, afirma a empresa.

A cervejaria não informou qual será a porcentagem de correção nos preços das cervejas e nem se serão aplicados apenas em bares ou restaurantes.

A Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) confirma o aumento de preços e afirma que o reajuste deve vir alinhado com a inflação acumulada nos últimos 12 meses, em torno de 10%.