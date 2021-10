Comércio lojista carioca estima o crescimento de 3,5% nas vendas para o Dia das Crianças - Reprodução

Publicado 04/10/2021 10:46 | Atualizado 04/10/2021 10:47

Rio - O comércio lojista carioca estima o crescimento de 3,5% nas vendas para o Dia das Crianças – a segunda data comemorativa mais importante do quarto trimestre do ano para o setor. É o que mostra a Expectativa de Vendas do CDLRio e do SindilojasRio, que ouviu 500 lojistas cariocas dos ramos de brinquedos, roupas, calçados, eletrônicos e artigos esportivos.



Dos entrevistados, 25% tem lojas no Centro, 26% na Zona Oeste, 24% na Zona Sul e 25% na Zona Norte. Mais de 75% dos lojistas esperam crescimento nas vendas. Brinquedos (34,5%), roupas (23,6%), calçados incluindo tênis (10,9%), mochilas e acessórios (9,1%), jogos eletrônicos (8,2%), artigos esportivos (6,5%), tablets, Iphones e celulares (4,5%) e livros (2,7%) estão sendo os presentes mais procurados.



Os lojistas estimam também que o preço médio dos presentes por pessoa ficará entre R$ 150 e R$ 180 e que 80% dos clientes utilizarão o cartão de crédito parcelado como forma de pagamento, seguido de cartão de loja, cartão de débito e dinheiro.



O presidente do CDLRio, Aldo Gonçalves, diz que a estimativa de vendas do comércio para o Dia das Crianças leva em consideração que as datas comemorativas anteriores (entre elas Dia das Mães, dos Pais e dos Namorados) não alcançaram as expectativas dos lojistas.

Segundo ele, a data é o Natal para o segmento de brinquedos, "que a exemplo do comércio como um todo também, vem sofrendo bastante com a pandemia, além de enfrentar a concorrência desleal do comércio informal, que em datas como esta inundam a cidade com produtos piratas e contrabandeados".

"Apesar disso, os lojistas estão fazendo a sua parte. Continuam inovando para seduzir os pais e avós e apostam nas promoções, descontos, diversificação de planos de pagamento e crédito mais fácil", conclui Aldo.



Para estimular as vendas, os comerciantes renovaram os seus estoques e, como estratégia para atrair os consumidores, estão investindo em propaganda, promoção, na decoração da loja e vitrine, no desconto do total das compras, nas facilidades de pagamento e no lançamento de produtos entre outras ações.



Ainda segundo o CDLRio e o SindilojasRio, os pais (74,5%), os avós (18,2%) e os tios e padrinhos (7,3%) são os que mais presenteiam e a maioria das crianças (64,5%) é quem escolhe o próprio presente.