Jogos são de diferentes gêneros que vão de estratégia e batalha a jogos de tabuleiroDivulgação

Existem muitos jogos de criptomoeda NFT para celular (Android e iOS) em 2021 que permitem a possibilidade de receber tokens para ganhar dinheiro. Esses jogos são de diferentes gêneros que vão de estratégia e batalha a jogos de tabuleiro. Aqui está a lista com os 8 melhores jogos NFT para Celular Android e iOS:

Splinterland

Vamos começar com o jogo Splinterlands. É um clássico jogo de cartas que visa formar um baralho antes de cada rodada. Todos os passeios neste jogo são automatizados para que o jogador obtenha feedback instantâneo e passe por várias rodadas em um curto período de tempo. Além disso, o jogo escolhe um competidor de acordo com seu poder e experiência, portanto, as chances são praticamente iguais. Com isso, cada luta vem com limites e termos individuais.

O jogador inicia com um pequeno número de cartas, mas terá a chance de obter mais cartas com o tempo. Quanto mais alto for o seu nível - mais recompensas é possível ganhar. No entanto, a questão principal é - como ganhar criptomoedas neste jogo NFT. Na verdade, o jogador pode ganhar tokens DEC para cada vitória junto com a temporada semanal, finalmente. Além disso, o jogo tem alguns torneios e eventos extras onde também é possível ganhar tokens. Quem quiser testar o game Splinterland precisa desembolsar US $10 para iniciar o jogo.

Cavaleiro da floresta (Forest Knight)

É um jogo baseado em turnos que possui um sistema econômico completo baseado nos padrões de tokens. O jogo tem um mapa enorme cheio de terras versáteis, criaturas e coisas divertidas para explorar. O objetivo do game é passar de nível, destruir ministros e aumentar sua experiência o máximo possível. Quando um jogador atingir o 6º nível, poderá participar de PvPs com usuários reais. Cada missão completa oferece NFT e objetos úteis como recompensa. Por enquanto, o jogo cobre mais de 100 itens e muitos outros ainda estão por vir. Além disso, o jogador consegue formar uma equipe de cavaleiros com diferentes habilidades e técnicas de luta.

O jogo possibilita que o usuário construa sua própria cidade e mantenha uma economia estável dentro dela. O jogador precisará certificar-se de que seus cidadãos tenham alimentos, equipamentos e outras coisas que possam precisar. Além disso, é importante se alimentar para proteger sua cidade de monstros e dragões.

Liga dos Reinos (League of Kingdoms)



League of Kingdoms é um jogo de estratégia MMO, a sua mecânica é bastante clássica onde o jogador possui e comanda uma peça no mapa do jogo.Contudo, é possível decidir o que vai acontecer a seguir, desenvolver a economia e começar uma guerra, ou até mesmo fazer qualquer outra coisa que venha à mente do jogador. O principal é a estratégia que o usuário vai seguir. Os suprimentos no jogo são limitados, então o jogador precisará abastecer todos os seus estoques. Além disso, suas táticas dependerão do tempo, da distância e de todas as outras coisas que podem afetá-lo na vida real. O jogador também pode pedir aos seus amigos para entrar no jogo e construir uma aliança.

Também é importante desenvolver as terras e mantê-las protegidas de intrusos. Além disso, o jogo possibilita coletar tesouros escondidos em seu mapa. Esses tesouros já foram divididos em partes e, quando juntar um, é possível ter poderes mágicos. O jogo NFT League of Kingdoms também tem recompensas e tokens para comprar coisas.

Skyweaver

Feito para quem gosta de jogos de cartas, o game tem gráficos bem coloridos, detalhados e com uma grande quantidade de cartas para escolher. Cada carta tem seus próprios pontos fracos e fortes que podem ser usados nas batalhas. Cada vitória gera um tokens de recompensa que pode ser negociado e trocado por cartas mais poderosas. Embora o processo do jogo dependa totalmente de suas táticas e cubra alguns combos difíceis, a mecânica é bastante fácil de aprender. Assim que começar a jogar é possível formar seus decks com sabedoria e fazer combos poderosos.

Com isso, todos os seus cartões são protegidos no blockchain, então o jogador é o único que pode acessá-los. Por enquanto, o jogo tem mais de 500 cartas que podem ser coletadas e trocadas. Com isso, as cartas não têm um nível de raridade, então as chances de obter um em particular são sempre as mesmas.

War Of Crypta

Um dos jogos de blockchain mais conhecidos que existem. É um jogo de fantasia PvP que permite competir com outros membros por recompensas. O jogo roda em tecnologia NFT, então todos os heróis do jogo são negociáveis. O jogador começa com a forma básica do seu herói e seu objetivo é mover-se através dos níveis e melhorar seus poderes. Quanto mais torneios o jogador participar, mais rápido a experiência do seu herói aumentará.

Existem muitas espécies para escolher e mais ainda estão por vir. Além disso, seus heróis podem aprender novos truques e movimentos - há mais de 200 heróis. Também é possível trocar os heróis por outros. O jogo recebe atualizações regulares, então sempre há novos desafios para completar e torneios para entrar.

Battle Racing Stars

As regras são bastante básicas para o gênero, o jogador participa de corridas e batalha com outros usuários pela liderança. Quanto à mecânica, é mais um jogo de plataformas do que uma corrida clássica, então mantenha isso em mente. Existem muitos personagens para desbloquear e cada um deles tem habilidades e pontos fortes únicos. Além disso, é um jogo de MP para que o jogador possa competir com seus amigos para ver quem é o melhor. Existem muitos níveis, todos acontecem em novos locais e sempre há novos obstáculos que o jogador precisa considerar enquanto joga.

É possível impulsionar seus personagens e obter o novo equipamento para chegar mais rápido à linha de chegada. O jogo é executado em tecnologia NFT para que o jogador possa obter itens e veículos extras, além de trocá-los. O jogo cobre uma ampla gama de coisas que podem combinar para obter itens exclusivos e poderosos.

Upland

Upland é um jogo de tabuleiro NFT que manterá seu cérebro ocupado por um tempo. É um jogo de negociação de propriedades baseado em endereços e localizações reais em todo o mundo. O jogo tem seu próprio NFT, que o jogador usará para negociar imóveis e obter bônus por suas ações. Junto com propriedades de negociação, também é possível ir em uma caçada de tesouro e fazer outras coisas divertidas para diversificar o processo de jogo.

Além disso, uma vez que o jogador obtenha um pacote de propriedades com o mesmo estilo, é possível aumentar automaticamente os ganhos. Quanto à moeda é possível ganhá-la dentro do jogo ou comprá-la com dinheiro real.

Axie Infinity

É um jogo onde os usuários colecionam Axies, monstrinhos com tipos e atributos ao estilo Pokémon. Os jogadores podem montar times e disputar batalhas por turnos uns contra os outros. O game utiliza tecnologias como blockchain e Ethereum para funcionar. Por meio delas os usuários podem ganhar dinheiro com a criação e venda de axies e Small Love Potions (SLP), um token que funciona como o "dinheiro do jogo".

O Maior problema do jogo Axie Infinity é com relação ao custo inicial para formar uma equipe, onde o jogador pode pagar de US $660 a US $1.065. Na recente atualização do jogo, os desenvolvedores implementaram o programa de staking, que é basicamente uma forma de recompensar a mentalidade de longo prazo dos membros da comunidade. Ao travar seus tokens AXS na plataforma de staking, os jogadores poderão ganhar recompensas enquanto mantém o HODL do token principal do jogo.

Quais são os riscos dos Jogos NFTs?

Mesmo disponíveis em grandes lojas de aplicativos como a Google Play, para usar qualquer programa é importante ter cuidado para não cair em golpes. Criminosos se aproveitam da falta de atenção ou informação dos usuários para roubar os seus dados, o que pode trazer prejuízos financeiros. Fique atento às avaliações dos aplicativos, isso pode auxiliar o usuário a saber se o jogo é perigoso ou não. Reclamações sobre pagamentos atrasados ou problemas para receber são um bom indicativo de que talvez não seja uma boa ideia investir tempo no aplicativo em questão.