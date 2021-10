Saiba o que fazer se deixou para comprar o presente de Dia das Crianças em cima da hora - Reprodução

Publicado 10/10/2021 07:54 | Atualizado 10/10/2021 08:26

Ao contrário do último Dia das Crianças, que foi marcado pelo isolamento social e a incerteza sobre a pandemia da covid-19, este ano a data promete movimentar o mercado e fazer a alegria da garotada. Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), além das programações gratuitas previstas, as vendas devem ter um aumento de 18% e movimentar R$ 4,4 bilhões no setor. Como efeito, os lojistas também esperam uma alta de 6,4% no ticket médio gasto em compras, saltando de R$ 188, em 2020, para R$ 200 em 2021.

Como de costume, os brinquedos devem ser os presentes mais procurados. Dados de Busca do Google mostraram um crescimento de mais de 1.000% na busca pelos fidget toys, brinquedos que estimulam a parte sensorial das crianças e viraram febre nas redes sociais, que devem ser o destaque para a data. Houve também um aumento de 53% na procura por carrinhos elétricos, patinetes elétricos (29%) e blocos de montar (23%). Para os atrasados, que deixaram para comprar o presente de última hora, O DIA reuniu orientações de especialistas, além de sugestões de presentes que podem facilitar a pesquisa.

Segundo o consultor de varejo Marco Quintarelli, após quase dois anos de pandemia, os itens que podem ser usados ao ar livre devem ganhar destaque esse ano. "Brincadeiras em ambientes abertos e arejados, respeitando o distanciamento e as medidas de higiene e segurança são o que as crianças mais desejam após tanto tempo reclusas. Por isso, boias para praia e piscina, bolas e itens esportivos, bicicletas, skates, brinquedos e roupas leves são os grandes destaques desse ano", ponderou.

O especialista em finanças da Impacto Consultoria Financeira Felipe Nogueira explica que é importante estar atento aos preços na hora de ir às compras, já que a tendência é que eles estejam mais altos por conta da proximidade com a data: "O maior desafio está ligado diretamente a lei da oferta de demanda, fazendo que alguns presentes fiquem mais caro devido a baixa quantidade de produto ofertado para uma demanda tão latente da data. Então, quanto mais próximo a data a tendência é que seja maior o valor pago".

No entanto, mesmo com a urgência, ainda é possível economizar. De acordo com a educadora financeira da Ativa Investimentos, Bia Moraes, uma boa alternativa é proporcionar experiências as crianças, ao invés de produtos. "Uma possibilidade de economizar nesse momento é presentear a criança com uma experiência e não com produtos. Um exemplo de experiência seria um dia totalmente dedicado a ela com atividades que a deixem feliz, como cozinhar em família, brincar na rua, ir ao cinema, produzir o próprio presente de forma artesanal, entre outras atividades", afirmou.

Mas, para aqueles que não abrem mão de comprar o item de desejo dos pequenos, o melhor caminho é pesquisar em diferentes lojas e tomar cuidado para não pagar mais caro do que o produto custa, de fato, por conta da sazonalidade: "Preços de produtos que ficam maiores só para a data em questão. É bem comum que isso aconteça, não só em Dia das Crianças, mas sim em todas as datas comemorativas.

Como é possível prever que a demanda vai aumentar devido a data, as lojas aumentam seus preços para aproveitar e lucrar. Então o maior cuidado deve estar na hora de pagar por um presente que pode estar mais caro", acrescentou a educadora.

O Procon-RJ recomenda, ainda, que o consumidor sempre efetue pesquisa de preço antes de comprar qualquer produto. De uma loja para a outra, um mesmo item pode ter uma diferença significativa no valor.



"Se a compra do presente for efetuada pela internet, o consumidor precisa ficar atento para não cair em golpes. É importante observar se o site é seguro, confiável, se possui o nome e o CNPJ da empresa e informações necessárias para fazer contato. Além disso, atenção aos valores oferecidos pelos produtos ofertados. Preços muito abaixo da concorrência devem ser vistos com desconfiança, o internauta pode estar comprando de uma empresa não confiável, que não vai entregar o item comprado", recomendou o órgão.

Cuidados especiais para comprar brinquedos

Quando se trata especificamente de brinquedos, o Procon-RJ tem recomendações ainda mais específicas para evitar frustrações, tanto dos consumidores, quanto das crianças. De acordo com o órgão, fatores como o selo do Inmetro e a faixa etária recomendada devem sempre estar sob observação dos responsáveis.

"A primeira coisa que deve ser procurada no brinquedo é o selo de certificação do Inmetro. Ele é a garantia de que o produto foi avaliado e apresenta as condições mínimas de segurança para o seu uso. Seja o produto nacional ou importado, o selo deve estar presente. Outro fator muito importante é a faixa etária para a qual o brinquedo é indicado pelo fabricante. Um brinquedo pode ser adequado para uma idade, mas perigoso para outra. Os recomendados para crianças mais velhas, por exemplo, podem conter peças pequenas que se soltam e podem ser perigosas para as mais novas", orientou a autarquia.

Segundo o órgão, para crianças menores, é bom evitar brinquedos que possuem partes muito pequenas, já que a criança pode engolir os itens. O mesmo vale para brinquedos que possuem baterias menores, cordas ou qualquer outro objeto que possa causar enforcamento.



"Alguns brinquedos podem conter elementos tóxicos em suas composições que não podem ser levados à boca, podendo ser uma brincadeira perigosa para as crianças que estão na “fase oral”. No caso de crianças alérgicas, observar a composição é primordial, já que o brinquedo pode conter substâncias que a criança tenha alergia", concluiu o Procon-RJ.

Sugestões de presentes

Nas mais de 1.700 lojas físicas da Americanas pelo país, todas as compras de brinquedos a partir de R$79,99 garantem um brinde exclusivo de alguns personagens da Disney. Os clientes podem ganhar, entre 6 personagens surpresas diferentes, uma Disney Princesa com pulseira ou um Super-Herói Marvel com lançador.



A comemoração também se estende para o aplicativo e site da Americanas: as compras de brinquedos acima de R$49,99 têm frete grátis e entrega rápida, com a possibilidade de chegada dos produtos na casa do cliente em até 3 horas. Além disso, a marca oferece até 40% de desconto em brinquedos selecionados.

As compras podem ser realizadas da loja mais próxima da residência do cliente pelo app, site ou WhatsApp (21 4042-0321) da Americanas. Para concluir a compra, basta conferir a disponibilidade do produto e do serviço de frete para o CEP informado. Para pedidos realizados até às 16h, os clientes podem receber seus produtos em até 3 horas por meio da entrega rápida da Americanas, desde que o CEP em questão esteja dentro da área de cobertura. Por isso, é importante consultar a disponibilidade antes de efetuar a compra.

Já nas lojas do Extra Hiper, todos os brinquedos estão com 40% de desconto para pagamentos com o cartão Extra, assim como todas as Nerfs estão com 20% de desconto e promoção Leve 3 e Pague 2 da massinha Play Doh unitária. Outras sugestões da empresa são os Hot Wheels Color Reveal pacote com dois carros por R$ 99,99, Hot Wheels pacote com cinco carros por R$ 59,99, Hot Wheels pista de campeonato por R$ 119,99, Pelúcia Animais Sortidos 15cm por R$ 24,99, Pelúcia Animais Sortidos 48cm por R$ 99,99, Barbie Fantasia Princesas Básicas por R$ 49,99, Barbie Color Reveal Sortimento Colorido por R$ 149,99, Boneco Luccas Neto por R$ 129,99 e Boneco Mega Mighties por R$ 89,99.

A Casa & Video, também preparou ofertas especiais de até 30% de desconto para que o dia 12 de outubro seja especial para toda a família. Com destaque para ofertas de bonecas e carrinhos a partir de R$ 14,99, Bonecas Baby Alive a partir de R$ 99,99 e skates a partir de R$ 79,99.



Já a Mini Melissa, para homenagear a data, está lançando uma parceria com a Fábula, inspirada no paraíso imaginário das crianças, com roupas e calçados leves para horas de brincadeiras. Até o dia 12 de outubro, nas compras a partir de R129,90 em Clubes Melissa selecionados e loja online, por mais R$ 19,90 será disponibilizado um porta treco divertido como brinde, cujo valor único é R$ 79,90. A ação acontecerá de acordo com a disponibilidade e estoque dos produtos, sem validação para produtos em liquidação.

Zona Oeste

No Via Parque shopping, o destaque vai para o miniveículo Chase da Patrulha Canina por R$ 149,90, na Ri Happy e para o boneco Lucas Toon, O Aventureiro por R$ 159,99 na loja Lucas Toon. Já no Recreio Shopping, as sugestões são o Conjunto Primavera Feliz por R$ 99,95 na loja Alphabeto e o Vestido Princesa Sereia por R$ 129,90 na loja Só Socks. Consumidores da Zona Oeste também podem aproveitar para comprar presentes no Passeio Shopping, como a Sandália Baby Shark por R$ 79,99 na loja Di Santinni ou a Blusa infantil Tule e Rosa por R$ 59,90 na C&A.



Zona Norte



Para os moradores da Zona Norte também não faltam opções. No Ilha Plaza, a loja Puckt destaca as seguintes ofertas: Estojo Duplo Pequeno Cisne, de R$ 69,90 por R$ 49,90; Lancheira com Gel Cisne, de R$ 129,90 por R$ 99; Short Doll MC Kids ½ Malha Dino Elite, de R$ 89,90 por R$ 59,90 e a Mochila sem Rodinha Paetê Cisne Rosa, de R$ 329,90 por R$ 239,90.

Já no Madureira Shopping, as sugestões são no Clube Melissa: Mini Melissa Ping Pong + Fábula Baby por R$119,90, do 17/18 ao 29 ou R$ 179,90, do 30 ao 33. Outra opção é a Mini Melissa Way Infantil por R$79,90, do 17/18 ao 29) ou R$89,90, do 30 ao 33. Na Casa e Vídeo, os itens mais procurados são o Patinete 2 Rodas Play&Fun Rosa por R$ 179,90, Boneca Baby Alive Banhos Carinhosos por R$ 69,99 e Boneca Anaiza Milk Collection por R$ 14,99.

No shopping Nova América os destaques são o Bloco de montar os pontos turísticos do Brasil por R$ 199,99, na Rihappy e as sandálias Grendene Geladeira Minnie por R$ 99,99 ou Grendene Batman Batwing por R$ 119,99 na loja Universo Kids. Enquanto no Shopping Boulevard as sugestões estão na Toy Boy: Meu primeiro pandeiro buba por R$ 59,90, Caminhão de madeira com acessórios por R$ 119,40, Salão de beleza poppy trolls por R$ 59,90 e Almofada coração para pipoca por R$ 89,40. Na Spartan Multiservice: Funko POP Disney Aladdin Genie por R$ 150,00 e Funko POP Star Wars por R$ 150,00 ou na loja Super Celular: Fone Bluetooth Gatinhos por R$ 149,00.

O Shopping Tijuca também traz opções para presentear os pequenos. Na Brink Center, o "Lego da Disney - Frozen II" sai de R$ 339,90 por R$ 249,99; a boneco de pelúcia da Patrulha Canina, do personagem Ryder sai por R$ 99,90. Na Planetoy, o brinquedo "Loucos por Areia (6 peças)", da Zoop Toys sai de R$ 34,99 por R$ 19,99 e a boneca "Nella, Uma Princesa Corajosa", sai de R$ 129,99 por R$ 69,99. Já no Norte Shopping os destaques são na PbKids, o "Bayblade Lançador" sai de R$ 149,99 por R$ 99,99 e a "Mini Boneca Surpresa - LOL Surprise!" sai de R$ 79,99 por R$ 69,99. Na Ri Happy, a "Boneca Coleção Hair Soft" sai de R$39,99 por R$ 19,9 e o "Lançador de Dardos - Nerf Ultra Five" sai de R$ 229,99 por R$ 99,99.

Baixada Fluminense



Moradores da Baixada podem optar por comprar o presente das crianças no Shopping Nova Iguaçu, com os seguintes destaques: Na loja Action toys & figures o Kit Ninja do Naruto (Manto Akatsuki, Bandana, Kunai e Shuriken) sai por R$ 249,90 e o Deck Card Pokémon por R$ 49,90. Aqueles que quiserem investir mais alto, encontram na Rihappy a Mega Casa dos Sonhos da Barbie, de R$ 2119,90 por R$1399,99, a Lol Clube House play 7 de R$ 799,90 por R$ 699,99 e a Lol Beauty Salon play 7, de R$ 999,90 por R$ 799,90. Já no Shopping Grande Rio, os destaques são pulseiras na Loja Mapa da Mina por R$ 29,90 e o Perfume Ciclo mini Raposete na World Free por R$ 55,90.



No TopShopping Nova Iguaçu a variedade também é grande. Na loja New Collection os destaques são a Caneca com personagem por 39,90, Balde de pipoca por 29,90 e Almofada de personagens diversos por 39,90. Na Casa & Vídeo as sugestões são a boneca Barbie bailarina por 39,99, boneca coleção Little Jeans por 29,99, Carro Turbo Monster por 19,99 e boneca Banheira por 39,99. Quem visitar a Di Santinni pode optar pela Sandália Barbie Grendene Kids por 39,99 ou pela Sandália masculina Authentic Games por 69,99.



Já na Bagaggio os destaques são Estojo Mickey por 49,90, Garrafinha Plastica de água por 39,90 e Sacolinha Vingadores: 39,90. Na Loja Santos, os consumidores encontram Carrinho Hot Wheels por 11,99, Pelúcia polvo por 29,99, kit beleza turbo dryer por 17,99 e Conjunto mantimentos: 29,99. Por fim, na loja Star Brinks as sugestões são a Torre equilíbrio por 49,95 e o Brinquedo Caiu Perdeu (madeira) por 31,95.



Zona Sul



Na Zona Sul, o Botafogo Praia Shopping oferece uma diversidade de sugestões. Na Imaginarium o destaque é Chapéu Seletor Sonoro Harry Potter por R$ 399,00, Cofre mágico (você coloca a moeda e ela some através de um jogo de espelhos) por R$ 159,90 e a Garrafa térmica Harry Potter (muda de cor quando coloca água gelada) por 109,90. Já na Bacio di Latte a sugestão é o Kit Mini Chef (1 avental infantil, 1 chapéu de cozinheiro infantil, 1 pote com mistura para o preparo de cookie com gotas de chocolate 280g, 1 pote de gelato 490ml, 1 cartela de adesivos e 1 kit com 6 giz de cera) por R$ 160,00.



No Boticário, o destaque é a kit com Sophie Moana Colônia 100ml + Sophie Loção Hidratante Corporal Moana 200 ml por R$ 85,40) e o Quasar Next Star Wars Colônia 50 ml por R$ 59,90. Já na Cell Mix, os consumidores encontram o fone Headset Kids Cat wireless por R$ 179,99.