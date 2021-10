Pesquisa do Sebrae mostra que 77% dos pequenos negócios alegaram diminuição no faturamento das empresas - Banco de imagens

Publicado 19/10/2021 10:27

Rio - O aumento no preço de insumos e mercadorias, seguido pela alta dos combustíveis, aluguéis e energia elétrica são os principais fatores que mais pressionam os pequenos negócios. O Sebrae vem monitorando o comportamento dos pequenos negócios diante dos desafios impostos pela pandemia. Em nova pesquisa, 47% dos empreendedores fluminenses ainda relatam dificuldades para manter o negócio. Vinte por cento acreditam que as mudanças impostas no período foram importantes para o empreendimento, 19% acham que o pior já passou e 14% seguem otimistas com as oportunidades que surgiram. Por conta dessa situação, os empresários acreditam que a economia voltará ao normal apenas em dezembro de 2022.

De acordo com o levantamento, essa percepção vem atrelada ao momento dos pequenos negócios, já que 77% alegaram diminuição no faturamento das empresas neste período, 10% conseguiram aumentar o faturamento e outros 10% permaneceram com o mesmo rendimento.

“O estudo reforça que os pequenos negócios ainda sofrem com o impacto da crise. Sete por cento das empresas fluminenses decidiram fechar as portas de vez. Para continuar em funcionamento, a aposta foi investir em novas ferramentas de trabalho. Assim, 59% dos empreendedores mudaram a forma de operar da empresa. Trinta e quatro por cento funcionam da mesma forma ou interromperam temporariamente a operação da empresa”, explica Simone Moura, analista do Sebrae Rio.

Nota eletrônica

A pesquisa aponta ainda que, 46% dos empreendedores fluminenses não utilizam nota fiscal eletrônica. Já 37% usa apenas para venda de serviços, 10% para venda de bens e outros 7% utilizam tanto para vendas de bens, quanto para vendas de serviços.