IBGE cancelou realização do concurso com 204 mil vagas para o ano que vemDivulgação

Publicado 19/10/2021 12:21 | Atualizado 19/10/2021 13:17

Os candidatos que estavam aguardando para participar do concurso com 204 mil vagas para agentes censitário e recenseadores para o Censo de 2022 estão frustrados. Isso, porque o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) decidiu cancelar o certame após a não renovação do contrato com o Cebraspe, a banca organizadora. Ao todo, eram 108 mil oportunidades para recenseadores, 5,4 mil para agente censitário municipal e 16 mil para agente censitário supervisor. Os salários variavam entre R$ 1,7 mil e R$ 2,1 mil. Agora, o que restam são dúvidas.

Nas redes sociais, os internautas comentaram o cancelamento do concurso e mostraram indignação. "Concurso IBGE oficialmente cancelado. Eles dizem que foi por problemas com a banca, mas a gente sabe que foi por falta de verba. Esse país não tem mais censo nem senso", escreveu um usuário. "O IBGE não vai renovar o contrato do Cebraspe, eu estudei quase um ano pra esse concurso. To bem chateada, talvez só teremos a prova em 2023", desabafou outra candidata.

"Eu que não participarei mais dessa bagunça, quero meu dinheiro de volta e pronto, perdi tempo me preparando e estudando, tempo esse que poderia ter utilizado para estudar para o Enem", disse outra estudante, que recebeu apoio: "É muito triste. É inclassificável o descaso. Vida longa ao IBGE. Venceremos".

Procurado pelo O DIA, o IBGE informou, em nota, que "as taxas pagas serão devolvidas. O IBGE vai organizar esse processo de devolução, de forma similar ao realizado anteriormente, ano passado. Ainda não temos o cronograma dessa devolução". Na ocasião, o órgão devolveu o valor pela 'Carteira Digital BB', do Banco do Brasil. Nesse caso, o candidato não precisa ser correntista do BB para se cadastrar no app, que funciona como uma conta de pagamento digital apenas para transferência de valores. O banco não cobra nenhuma taxa ou tarifa para pagamentos, transferências ou saques.

Essa não é a primeira vez que o IBGE adia a realização do certame. Em 2020, por conta da pandemia do coronavírus, o órgão já tinha suspendido a seleção. Este ano, o concurso também já tinha sido adiado em abril, depois de um corte orçamentário de 96%. Com a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) na Comissão Mista de Orçamento (CMO), a verba foi reduzida para apenas R$ 71,7 milhões, inviabilizando, assim, o levantamento censitário.

O contrato com a Cebraspe se encerrou nesta segunda-feira, 18, e o IBGE optou por não renovar o acordo. Segundo o órgão, outra empresa para assumir a realização do concurso já está em discussão no instituto. O IBGE informou, ainda, que devolverá o valor das inscrições para candidatos que já realizaram o cadastro para a prova. No entanto, os trâmites para reaver os valores só serão divulgados nos próximos dias.

Com a proximidade do início de reuniões para definir os trâmites do Censo de 2022, o IBGE tenta agilizar o encontro de uma empresa para realização do concurso. Uma nova data para realização da prova deve ser divulgada até o começo do próximo mês.