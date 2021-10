Publicado 20/10/2021 00:00

O cliente deve atualizar gratuitamente o Caixa Tem nas lojas de aplicativos Google Play ou Apple Store. Em seguida, acessar o aplicativo e selecionar a opção "Atualize seu cadastro" no menu. O passo a passo da atualização prevê a digitalização de documento de identidade e foto "selfie" do usuário. Terá a avaliação do seu cadastro concluída em até 10 dias.

Após a atualização, a conta passa de Poupança Social Digital Caixa para Poupança Digital , e ao clicar na opção 'Crédito Caixa Tem' será apresentada opção de solicitação de empréstimo, a simulação para que o cliente indique o valor e a quantidade de parcelas a serem pagas, com avaliação automática para verificação se o cliente possui limite a ser disponibilizado, conforme solicitado.