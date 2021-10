Uber anuncia bônus de até R$ 1500 para motoristas que aceitarem corridas - Divulgação

Rio - Os motoristas de Uber que aceitarem corridas poderão receber até R$ 1500 de bônus da empresa. A medida, nomeada de Grana Extra, foi anunciada em meio ao crescimento das reclamações envolvendo o cancelamento de viagens e a alta dos combustíveis no país

De acordo com a Uber, o valor adicional será pago a todos os motoristas que completarem um número mínimo de viagens a cada semana. A promoção tem duração de 11 semanas, e os valores adicionais podem variar de R$ 150 a R$ 500 por semana, conforme a missão proposta em cada etapa. Os motoristas que completarem todas as etapas podem receber em um mês até R$ 1.500 em valores adicionais, além dos ganhos com as viagens em si.

Ainda segundo a empresa, as informações sobre cada etapa e as regiões participantes serão atualizadas na página da campanha

Além disso, a Uber também lançou a Campanha Indique-e-Ganhe, em que motoristas que já dirigem com a plataforma ganham um valor pela indicação de novos parceiros. A promoção oferece aos motoristas até R$ 1.500 por cada novo parceiro que se cadastrar e realizar viagens a partir de uma indicação. À medida que o novo parceiro completa as primeiras viagens, quem fez a indicação já recebe uma parte do valor, assim como o novo motorista, que pode ganhar até R$ 500. Ao completar 100 viagens, a indicação resulta no valor integral para o indicado e para quem indicou.

Recentemente, a companhia também lançou o Uber prioridade. Neste caso, usuários do aplicativo poderão pagar para embarcar mais rápido. Inicialmente, a função será disponibilizada nas cidades de Campinas (SP), Curitiba (PR) e Belém (PA). Sem revelar valores, a empresa diz que as viagens prioritárias "custarão um pouco mais do que as do UberX (viagens populares do aplicativo)" e também resultarão em mais ganhos para os motoristas.