Ministro da Economia, Paulo GuedesDivulgação

Publicado 25/10/2021 19:27

O ministro da Economia, Paulo Guedes, voltou a reclamar nesta segunda-feira, 25, que há no exterior "um mal entendido" sobre a política ambiental brasileira. "Lá fora está havendo um mal entendido sobre como temos uma agricultura de baixo carbono, de como sabemos preservar nossos recursos naturais, essa é a missão do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, que vai levar uma nova visão, esse relançamento do Brasil lá fora. Merecemos ser melhor tratados lá fora", afirmou, em cerimônia de lançamento do Plano Nacional de Crescimento Verde, no Palácio do Planalto.

Guedes repetiu que, com o Auxílio Brasil, a recuperação econômica brasileira é sustentável, socialmente responsável e baseada em investimentos ambientalmente favoráveis. "Quero agradecer a confiança do presidente. É sempre assim: quando eu estou morrendo afogado, ele aparece e renova a confiança. Continuamos nessa aliança", concluiu.