Publicado 26/10/2021 12:35

Rio - As instalações de kit-GNV no primeiro semestre de 2021 cresceram 64% no Brasil e 70% no estado do Rio de Janeiro, em relação ao mesmo período de 2020. O levantamento é da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) a pedido do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Rio de Janeiro (Sindirepa).

O crescimento indica a busca por uma dupla economia, tendo em vista não só o aumento da gasolina – que acumula 15 reajustes neste ano –, quanto o desconto no IPVA – que exige a conversão até o dia 15 de dezembro. Na cidade do Rio, segundo a Firjan, a economia com o uso do gás natural veicular pode atingir 50% em comparação à gasolina.



Ao incluir os meses de julho e agosto/2021, a alta nas instalações de kits GNV em todo o país sobe para 80%, quando comparado ao mesmo período do ano anterior. No estado do Rio, esse índice aumentou 44%, o que representa dois terços do total do país. No entanto, ainda há espaço para recuperação no volume de instalações de GNV ao considerar o comparativo com o primeiro semestre de 2019, por exemplo, que fica 9% a frente do resultado do primeiro semestre de 2021. No Rio, o segundo trimestre desse ano marcou o retorno do número de conversões ao patamar do mesmo período em 2019, ante, portanto, da pandemia.



A procura pelo GNV cresceu ainda mais este ano devido ao custo do preço da gasolina. Somente este ano, o combustível teve 15 reajustes, e acumula uma alta de 63% nas refinarias. Assim, o Gás Natural Veicular passou a ser alternativa para motoristas. Segundo a Firjan, no Brasil, para cada real gasto com GNV, o motorista roda duas vezes mais em comparação a gasolina e ao etanol. No estado do Rio, essa relação é de 2,5 vezes.



IPVA mais barato só até 15 de dezembro



A federação destaca ainda que no Rio de Janeiro o combustível é mais procurado. O estado lidera com 75% do total de veículos que adotam o uso no país. Vice-presidente da Firjan e presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Rio de Janeiro (Sindirepa), Celso Mattos afirma que o dono de veículo tem somente até 15 de dezembro para fazer a conversão.



“Esta é a data-limite para concluir a conversão, depois disso há um prazo de cerca de uma semana para levar o documento ao Detran e solicitar o desconto. O GNV no Rio é um caso de sucesso não somente pelo desconto do IPVA, que o torna mais atrativo, mas tem ainda a redução de níveis poluentes para a sociedade”, disse Mattos, citando os benefícios à saúde que a diminuição de poluição traz.



Proprietários de carros movidos a GNV têm desconto no IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores) em vários estados. No Rio de Janeiro, o pagamento não é dos 4% da alíquota convencional, mas de 1,5%.



Com o aumento da demanda, Celso Mattos também observa um crescimento na geração de empregos. “Quando há aumento na demanda das instalações, gera novos empregos e, consequentemente, mais receita e renda para o estado. Ou seja, é um ciclo virtuoso”, destaca.