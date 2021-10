A população ocupada é de 90,2 milhões de pessoas, ilustrando um crescimento de 4% ante ao trimestre móvel encerrado em maio - Reprodução / internet

A população ocupada é de 90,2 milhões de pessoas, ilustrando um crescimento de 4% ante ao trimestre móvel encerrado em maioReprodução / internet

A taxa de desocupação atingiu 13,2% no trimestre encerrado em agosto. O índice caiu 1,4 ponto percentual ante o trimestre terminado em maio (14,6%), e teve queda de 1,3% em relação ao mesmo período de 2020 (14,4%). Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio Contínua Mensal (Pnad) foram divulgados nesta quarta-feira, 27, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Segundo o estudo, a população desocupada chegou a 13,7 milhões de pessoas - 7,7% a menos em relação ao trimestre anterior -, e ficou estável na comparação anual. Já a população ocupada é de 90,2 milhões de pessoas, ilustrando um crescimento de 4% ante ao trimestre móvel encerrado em maio. Em relação ao ano passado, o índice subiu 10,4% (mais 8,5 milhões de pessoas).



Nível de ocupação



O nível da ocupação (percentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar) foi estimado em 50,9% e cresceu 2 pontos percentuais no trimestre e 4,1 em relação ao ano anterior.



A taxa de subutilização expressou queda de 1,9% e encerrou o trimestre em 27,4%. Na comparação anual, o índice recuou 3,2 p.p. A população subutilizada, estimada em 31,1 milhões de pessoas, caiu nas duas comparações: -5,5% no trimestre e -6,6% no ano. Por outro lado, a população subocupada por insuficiência de horas trabalhadas cresceu 4,7%, no trimestre, e subiu 29,2%, no ano.



A população fora da força de trabalho, calculada em 73,4 milhões, caiu em ambas as comparações: -3,2% no trimestre e -7,3% no ano.



Modalidades



O número de empregados com carteira de trabalho assinada no setor privado foi de 31 milhões de pessoas, um aumento de 4,2% em relação ao trimestre anterior e 6,8% ante o mesmo trimestre de 2020.



Já o número de empregados sem carteira assinada no setor privado subiu 10,1% no trimestre e 23,3% no ano. Os números representam as maiores variações da série histórica, em termos percentuais e absolutos, na comparação anual.



O número de trabalhadores por conta própria, estimado em 25,4 milhões de pessoas, foi recorde da série histórica, com altas de 4,3% no trimestre e de 18,1% na comparação anual. Em paralelo, o número de empregadores ficou estável nas duas comparações.



O número de trabalhadores domésticos (5,5 milhões) aumentou 9,9% no trimestre e mais 21,2% no ano. As variações percentuais e absolutas em ambas as comparações foram recordes.



Em relação à população ocupada, a taxa de informalidade foi de 41,1% - somando 37,1 milhões de trabalhadores informais. No trimestre anterior, a taxa havia sido de 40% e no mesmo trimestre de 2020, de 38%.