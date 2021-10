Vagas são para assistência de manutenção, supervisão comercial, secretaria educacional e assistência de vendas PCD - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 27/10/2021 17:46

Rio - O Senac RJ oferece seis vagas de emprego para funções de assistente de manutenção – pedreiro, supervisor comercial, secretário educacional e assistente de vendas PCD. As oportunidades são para as unidades operativas da instituição na capital fluminense e nos municípios de Resende e Petrópolis. Assistentes de manutenção precisam ter disponibilidade para viagens ao interior do estado. Os interessados devem se candidatar até a próxima terça-feira, 2, exclusivamente pelo site Vagas.com: http://www.vagas.com.br ou pelo canal Trabalhe Conosco, no site do Senac RJ: https://www.rj.senac.br/trabalhe-conosco.

Segundo a instituição, o processo seletivo será realizado em quatro etapas: avaliação curricular, avaliação de conhecimentos básicos, habilitação e avaliação com RH e avaliação técnica gerencial. Os candidatos deverão comprovar experiência nas áreas pretendidas. Confira a relação de vagas por unidade e qualificações necessárias:

Assistente de manutenção – pedreiro (3 vagas, Rio de Janeiro) – Idade mínima de 18 anos, Ensino Médio completo, conhecimentos na realização de marcações, alvenaria, acabamento, assentamento de piso e disponibilidade para viagens dentro do Estado do Rio de Janeiro.

Supervisor comercial (1 vaga, Resende) – Idade mínima de 18 anos, Graduação completa em Marketing, Publicidade e Propaganda, Administração, Gestão Comercial, Economia, Comunicação Social e Ciências Contábeis, conhecimento em Pacote Office, experiência com atendimento ao cliente, gestão de equipes, vendas, metas (acompanhamento, performance e atingimento) e indicadores de desempenho

Secretário educacional (1 vaga, Petrópolis) – Idade mínima de 18 anos, curso Técnico em Secretaria Escolar e/ou Graduação completa em Pedagogia ou Graduação Completa em Administração com Pós-Graduação em Gestão Educacional, conhecimento em Legislação Educacional Brasileira, Pacote Office, experiência em Secretaria Escolar, gestão de equipe de Secretaria Escolar.

Assistente de vendas PCD (1 vaga, Petrópolis) – Idade mínima de 18 anos, Ensino Médio completo, experiência com atendimento ao cliente (presencial e/ou telefônico), vendas consultivas e demais rotinas administrativas de vendas, conhecimento de Pacote Office. Desejável: experiência em instituições de ensino.