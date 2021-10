Estado do rio tem 4.742 vagas de emprego e estágio abertas - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 25/10/2021 13:26

Rio - Mais uma semana se inicia e com ela novas oportunidades surgem para quem está em busca de uma vaga de emprego. Nos próximos dias, a Comunidade Católica Gerando Vidas vai promover mais uma ação de empregos presencial com 1.316 oportunidades no setor do varejo, para grandes redes de lojas e departamentos e supermercados, para o período de extra natal, com início em novembro. Ao todo, O DIA reuniu 4.742 postos de empregos e estágio disponíveis no estado do Rio. Confira:

Comunidade Católica Gerando Vidas



Nesta semana a ação de empregos da comunidade encaminha para 1.316 oportunidades de trabalho. Para participar das ações, é necessário que o candidato realize a inscrição em www.portalemprego.com.br ou www.comunidadegerandovidas.com.br . Após se inscrever, os candidatos selecionados recebem por email o encaminhamento para participar do evento.

As oportunidades oferecidas são para atendente, vendedor, promotor de cartões, operador de caixa, auxiliar de limpeza, assistente de e-commerce, auxiliar de embalagem, entregador e estoquista. Nas Ações de Empregos, estarão presentes a equipe de recursos humanos das empresas contratantes, que realizarão o processo seletivo na própria ação de empregos, ou seja, o candidato saberá na hora se foi aprovado e contratado.



"Para aqueles que estão necessitando urgente de uma oportunidade para trabalho, é uma ótima chance para ingressar no mercado, pois mesmo sendo uma oportunidade temporária para o período natalino, se o emprego tiver bom rendimento, tem grandes chances em ser efetivado", afirmou o fundador da comunidade Paulo Vasconcelos.



SMTE





A lista inclui 20 vagas, entre outras, destinadas aos trabalhadores com deficiência para a colocação de atendente de farmácia. O posto não exige experiência anterior na função e o nível de escolaridade é o fundamental incompleto. O local de trabalho é no bairro do Méier. Há oportunidades também para profissionais de nível superior para as vagas de nutricionista, farmacêutico e chefe administrativo.



A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, captou nesta semana mais 665 vagas de trabalho nas áreas de comércio, construção civil e serviços. Algumas posições oferecem 30 oportunidades, como a de costureira com experiência em máquinas industriais, além de repositor de mercadorias, ajudante de depósito e conferente, para atuarem em rede de supermercados.

A lista inclui 20 vagas, entre outras, destinadas aos trabalhadores com deficiência para a colocação de atendente de farmácia. O posto não exige experiência anterior na função e o nível de escolaridade é o fundamental incompleto. O local de trabalho é no bairro do Méier. Há oportunidades também para profissionais de nível superior para as vagas de nutricionista, farmacêutico e chefe administrativo.

Para concorrer, os interessados devem enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, que ficam na Tijuca (Rua Camaragibe, 25), Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1.400 – sala 102) e no CIAD Mestre Candeia (Avenida Presidente Vargas, 1.997). Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Luandre

Nesta semana, a Luandre RH também disponibiliza 160 vagas para os cargos de auxiliar administrativo , auxiliar de operações, auxiliar de vendas, auxiliar de atendimento, operador de CCO, analista de recursos humanos, supervisor de operações e outros. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no aplicativo da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.

OLX

A OLX Brasil, uma das maiores plataformas de compra e venda online, anunciou a abertura de mais de 150 vagas em diversas áreas da empresa. Em tecnologia, que engloba disciplinas como engenharia, produto, design e dados são 94 e para as áreas de marketing, comercial, operações, rentals, gente, finanças e estratégia, são 61 oportunidades. Com a chegada da pandemia, o trabalho se tornou 100% remoto, tornando possível recrutar talentos de todo o país, proporcionando uma diversidade regional nas operações da empresa.



"No cenário atual, em que a distância física foi estabelecida e tivemos que adotar o trabalho 100% home office, realizamos adaptações nas dinâmicas de trabalho para que as relações interpessoais sejam fortalecidas, buscando sempre estimular o convívio entre as equipes. Também disponibilizamos horários flexíveis para que os colaboradores possam alinhar o trabalho com a rotina pessoal, e oferecemos auxílio psicológico, aulas de yoga e todo o suporte necessário para cuidar da saúde física e psicológica," explicou Sergio Povoa, CHRO da OLX Brasil.

Interessados podem saber mais informações e se inscrever pelo site https://careers.smartrecruiters.com/OLXBrasil

Vagas de estágio



CIEE







O CIEE-Rio está com 2.451 vagas de estágio e aprendiz abertas para jovens de ensinos médio e superior. As inscrições podem ser realizadas diretamente no site da instituição: http://www.ciee.org.br/ Para realizar o cadastro, o jovem deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de ‘estudante’ e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o jovem já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do email [email protected]

Entre as diversas áreas contempladas estão administração, arquitetura, arquivologia, biblioteconomia, ciências atuariais, ciências econômicas, comunicação social, comércio exterior, ciências contábeis, design, direito, educação, engenharias e outras.