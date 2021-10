A moradora de Mesquita, Natália Gusmão, de 24 anos, foi uma das beneficiadas pela ação - Divulgação

Publicado 18/10/2021 12:54

As oportunidades de emprego promovidas pela Águas do Rio estão aquecendo o Estado. Nesta semana, ações de pré-seleção de candidatos aconteceram presencialmente em vários municípios, resultando no cadastro de mais de 4,6 mil profissionais, para atuação em diferentes frentes de trabalho. Este processo seletivo está estruturando o atendimento itinerante da concessionária, no Programa “Vem com a Gente”, que iniciará em 1º de novembro, quando a Águas do Rio assume a operação plena dos serviços de água e esgoto em 27 municípios do estado.

A moradora de Duque de Caxias, Rose Mesquita, de 55 anos, chegou bem cedo para concorrer à vaga de agente de campo. “Achei muito interessante a iniciativa, porque, neste momento difícil que estamos vivendo por conta da pandemia, muitas famílias perderam seus empregos, passando necessidades. Inclusive eu, que estou há dois anos sem trabalhar. Estou confiante em fazer parte da equipe desta empresa”, disse ela, esperançosa.

Reforçando o compromisso de valorização da mão de obra local, a concessionária está com processo seletivo em andamento e mais de 1.600 pessoas já foram contratadas. Até dezembro, 5 mil profissionais estarão diretamente contratados, e estão previstos 15 mil empregos indiretos, durante a concessão.

Nesta ação estão sendo disponibilizadas 1.100 vagas para atuação no programa Vem com a Gente. “Estes colaboradores terão contato direto com a população, através do atendimento itinerante, para cadastramento na tarifa social, solicitação de ligação de água e esgoto, extensão de redes, além dos serviços operacionais de manutenção dos sistemas”, explicou Waldyr Júnior, diretor do programa.

A moradora de Mesquita, Natália Gusmão, de 24 anos, também estava ansiosa em participar da seleção. “Minha expectativa é voltar para o mercado de trabalho. Fiquei sabendo por uma líder comunitária do meu bairro sobre a seleção oferecida pela Águas do Rio e agarrei essa oportunidade. Será maravilhoso trabalhar perto de casa e ainda mais de carteira assinada. Tenho muito para contribuir com a empresa que está chegando e com a minha cidade”, afirmou.



Os eventos aconteceram em Duque de Caxias, Belford Roxo, São João do Meriti, São Gonçalo, Maricá, Mesquita e Nova Iguaçu, com apoio das prefeituras municipais e lideranças comunitárias, seguindo os protocolos de proteção e combate a Covid-19, mas as oportunidades de contratação abrangem os demais municípios da área de concessão. Em paralelo, permanece aberto o cadastro para candidatos no site aguasdorio.com.br . Basta clicar em “Carreiras”, onde terão acesso a material sobre a empresa e poderão inserir seus dados.



“Temos a consciência de que a Águas do Rio chega com grande responsabilidade de melhoria no serviço de saneamento básico, mas vamos além disso, pois a empregabilidade e a responsabilidade social também são nossas bandeiras de atuação. Estamos prontos para começar e já contamos com um time de profissionais muito competente”, comentou Alexandre Bianchini, diretor presidente da Águas do Rio, concessionária do grupo Aegea, líder em saneamento básico no setor privado no país.