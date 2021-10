Rede Windsor oferece mais de 100 vagas em diversos setores como Cozinha, Governança, Recepção e Restaurante - Divulgação

Rede Windsor oferece mais de 100 vagas em diversos setores como Cozinha, Governança, Recepção e RestauranteDivulgação

Publicado 15/10/2021 10:58 | Atualizado 15/10/2021 11:02

Rio - Impulsionada pela retomada do setor hoteleiro, a Rede Windsor, com 14 hotéis no Rio de Janeiro, está com vagas de trabalho abertas nas unidades da Barra da Tijuca, Centro e Zona Sul do Rio. São mais de 100 vagas em diversos setores como Cozinha, Governança, Recepção e Restaurante. Além do salário compatível com o cargo, os colaboradores recebem pacote de benefícios. Os candidatos interessados devem enviar seu currículo para o e-mail: [email protected]

"Nos últimos seis meses contratamos mais de 380 colaboradores. Isso é sinal de que realmente o setor está se reerguendo. Precisamos de mais pessoas para receber nossos hóspedes com a excelência que é a marca da nossa Rede", diz Maria Helena Rangel, Gerente Corporativo de RH da Rede Windsor Hotéis.

Com o objetivo de dar mais oportunidade para jovens em começo de carreira, a Rede conta também com o Programa Central de Estágio. Para participar, o candidato deve estar cursando o penúltimo ou o último ano do nível superior ou último ano do curso técnico. O horário de estudos deve ser compatível com o horário do estágio. Os estagiários ocupam vagas nas áreas de Governança, Nutrição, TI, Reservas, Marketing, Controladoria, RH, Técnico em Eletrotécnica.

"Somos uma empresa que trabalha baseada na cultura do desenvolvimento. Estimulamos a valorização das competências, buscando a excelência e foco na experiência dos nossos colaboradores, hóspedes e clientes. Exemplo disso são alguns dos nossos colaboradores que estão na empresa desenvolvendo suas carreiras", completa Maria Helena Rangel.