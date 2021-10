Morro do São Carlos - Divulgação

Morro do São CarlosDivulgação

Publicado 15/10/2021 16:29 | Atualizado 15/10/2021 17:20

A Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) inscreveu nesta sexta-feira, 15, 250 jovens do morro do São Carlos no curso gratuito “Pega a Visão”, uma formação em Direitos Humanos e Mundo do Trabalho.





A trilha formativa “Pega a Visão” acontecerá totalmente on-line com cargas horárias de 10h a 12h por aula, entre os dias 18 de outubro e 25 de novembro. Os inscritos estudarão na modalidade assíncrona e também em aulas ao vivo pela internet, às quintas-feiras, no período da noite.



O secretário especial da Juventude Carioca, Salvino Oliveira, lembrou que da importância de formar jovens para o mercado de trabalho como instrumento de desenvolvimento de oportunidades.



— Essa ação tem como foco dar continuidade às inscrições do “Pega a Visão”, uma formação da JUVRio em parceria com a UNICEF que tem mais de 1.000 vagas disponíveis e vai fortalecer a inserção dos jovens no mercado de trabalho.



Ao final, os alunos realizarão um trabalho de conclusão de curso com carga horária variável de 6 a 8 horas. Os trabalhos envolvem a criatividade, debates, pesquisas e o desenvolvimento daquilo que foi aprendido ao longo do módulo.



As inscrições também podem ser realizadas pelo

As aulas serão divididas em três módulos, com carga horária de 57 horas: Direitos Humanos, Política, Racismo Estrutural. A ação é uma parceria da JUVRio com a UNICEF, a iniciativa 1MiO e o Instituto de Pensamentos e Ações para a Defesa da Democracia (IPAD Seja Democracia), que visa fortalecer o Emprega JUV, programa de empregabilidade da secretaria da Prefeitura do Rio. Ao final do curso, todos os concluintes receberão certificados e poderão disponibilizar seus currículos no banco de talentos da 1MiO, vinculado a mais de 100 empresas parceiras.A trilha formativa “Pega a Visão” acontecerá totalmente on-line com cargas horárias de 10h a 12h por aula, entre os dias 18 de outubro e 25 de novembro. Os inscritos estudarão na modalidade assíncrona e também em aulas ao vivo pela internet, às quintas-feiras, no período da noite.O secretário especial da Juventude Carioca, Salvino Oliveira, lembrou que da importância de formar jovens para o mercado de trabalho como instrumento de desenvolvimento de oportunidades.— Essa ação tem como foco dar continuidade às inscrições do “Pega a Visão”, uma formação da JUVRio em parceria com a UNICEF que tem mais de 1.000 vagas disponíveis e vai fortalecer a inserção dos jovens no mercado de trabalho.Ao final, os alunos realizarão um trabalho de conclusão de curso com carga horária variável de 6 a 8 horas. Os trabalhos envolvem a criatividade, debates, pesquisas e o desenvolvimento daquilo que foi aprendido ao longo do módulo.As inscrições também podem ser realizadas pelo link

Mais melhorias



Os moradores do São Carlos também serão contemplados com o lançamento do Coquetela Rio na comunidade, curso da Casa Dona Amélia com a JUVRio que promove a formação de jovens de 18 a 29 anos para trabalhar com preparação de drinks e gestão de bares. Estiveram presentes na ação o subprefeito do Centro, Leonardo Pavão, e o presidente da Rio Luz, Ricardo Mendanha Piquet, que anunciaram melhorias para a comunidade do São Carlos. Em até 45 dias a quadra da comunidade terá a iluminação refeita em LED e o Campo da Mineira será reformado pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SMEL).