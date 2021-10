Evento Rio+, promovido pelo Sebrae Rio, será on-line e gratuito - Reprodução

Publicado 14/10/2021 11:30

Rio - Entre os dias 19 e 21 deste mês, o Sebrae Rio promoverá o Rio+, um evento voltado para o setor da indústria. Totalmente on-line e gratuito, começando sempre às 17h, os empreendedores terão a oportunidade de conhecer as principais tendências nas áreas de moda, construção civil, pesquisa e desenvolvimento, design e ambientes de inovação. As inscrições podem ser feitas pelo link

“É uma iniciativa focada no setor da indústria para o aperfeiçoamento dos pequenos negócios em temas como sustentabilidade, tecnologia como meio de produção e cidade inteligente. A aceleração digital dos últimos dois anos, possibilitou uma mudança na mentalidade dos empreendedores brasileiros que estão percebendo novas formas de se posicionar no mercado. É importante que os pequenos negócios inovem e criem diferenciais competitivos para atender as exigências, além de conhecer tendências do setor e realizar networking”, conta Suellen Analia, analista do Sebrae Rio.

Nos três dias de Rio+, o empresariado conhecerá novas práticas sustentáveis, tecnológicas e como aumentar a produtividade do negócio. No primeiro dia, as palestras serão focadas em moda e sustentabilidade; entre o ir e vir; economia circular, ESG, sistema B e biomimética. Já no segundo dia, o empresário participará de palestras voltadas para cidades inteligentes e sustentáveis; e design e urbanismo. Para encerrar, o evento trará os desafios de parcerias de universidades e empresas; pense design; design e inovação aberta.