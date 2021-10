Plataforma Academia Assaí Bons Negócios oferece, neste mês, uma programação especial para empreendedores - Divulgação

Plataforma Academia Assaí Bons Negócios oferece, neste mês, uma programação especial para empreendedores Divulgação

Publicado 13/10/2021 14:26 | Atualizado 13/10/2021 14:27

Rio - A Academia Assaí Bons Negócios, plataforma de conteúdo que contribui para a capacitação e informação de micro e pequenos empreendedores de todo o Brasil, iniciou o Mês do Empreendedor, celebrado em outubro, com uma nova programação especial, visando contribuir com o dia a dia de pequenos comerciantes e donos de negócios.



A programação, que acontece durante todo o mês, trará informações sobre os desafios e oportunidades do empreendedorismo de alimentação. A ação também conta com diversos materiais exclusivos como: um e-book sobre como potencializar pequenos negócios por meio das redes sociais, uma “Batalha de likes” sobre o que inspira os empreendedores, que distribuirá vale-compras de R$ 300 no Assaí Atacadista.

Além de um novo curso “Empreender na prática”, que poderá ser acessado a qualquer momento e de qualquer lugar. Segundo a Academia Assaí, todos os conteúdos são gratuitos e poderão ser acessados na página especial do Mês do Empreendedor, em: https://www.academiaassai.com.br/mesdoempreendedor.



O empreendedor também poderá participar a cada semana de um curso diferente, que será ministrado em parceria com o Sebrae ou com o programa Parceiros em Ação. Em diferentes formatos, a programação tem o intuito de atender às necessidades dos empreendedores e vai desde aulas ao vivo com professores: no YouTube, workshops online, e cursos por WhatsApp.



Confira a programação



- Curso: Inteligência Emocional nos negócios



O curso será realizado nos dias 19 e 20 deste mês, das 18h às 20h. Feito em parceria com o Sebrae, as aulas vão poder ajudar a identificar os próprios sentimentos, acolher os dos seus colaboradores, superar adversidades, gerir as emoções e os relacionamentos. Os alunos também poderão aprender como gatilhos mentais podem ser uma ferramenta de comunicação eficaz para persuadir as pessoas e convencê-las a tomar uma decisão de compra.



Inscrições em www.academiaassai.com.br/eventos até o dia 17 de outubro.



- Curso: Gestão de restaurantes



O curso vai acontecer nos dias 26 e 27 de outubro, das 18h às 20h. Serão abordados os seguintes temas: os aspectos de processos do restaurante (cardápio enxuto e rentável; processos e fichas técnicas, padrão de qualidade, controle de estoque e compras; manipulação, armazenamento, contenção de desperdícios; comunicação visual e marketing, cardápios, banners, ambientação e canais de venda (delivery), colaboradores (preparação, treinamentos, atendimento; aumentar o número de clientes (TC); aumentar o consumo (TM) e valor para o cliente (atendimento, sabor, qualidade, combos, promoções).



Inscrições em www.academiaassai.com.br/eventos até o dia 24 de outubro.