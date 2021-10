Carrefour vai abrir mais de 3 mil postos de emprego até o final do ano - Reginaldo Pimenta/Agência O Dia

Publicado 13/10/2021 12:36

O Carrefour vai abrir mais de 3 mil vagas de trabalho até o final deste ano. As oportunidades são direcionadas a todos os formatos da rede (hipermercados, supermercados, lojas de proximidade, postos de combustível, drogarias e centros de distribuição) e estão distribuídas por todas as cidades em que o Carrefour possui unidades. No estado do Rio, a empresa vai disponibilizar 150 vagas espalhadas entre as regiões da capital, Belford Roxo, São Gonçalo e Duque de Caxias.

"Para se candidatar, um dos pré-requisitos é que o profissional se identifique com o propósito do Carrefour de contribuir para um mundo melhor, aplicando este comportamento durante todas as suas relações. A companhia incentiva fortemente a diversidade e inclusão, buscando candidatura de pessoas com deficiência e dos mais diversos perfis, além de contar com programas de formação de lideranças voltados para mulheres e pessoas negras. Nas contratações, são levadas em conta tanto as aptidões individuais que atendem às exigências das vagas quanto a meta de diversificação do time", ressaltou o Carrefour.