Programação do evento da Politécnica-UFRJ também inclui webinars, palestras, videoconferências e mentorias gratuitasDivulgação

Publicado 13/10/2021 09:03 | Atualizado 13/10/2021 09:05

Rio - A Escola Politécnica da UFRJ vai abrir no próximo dia 19, às 9h, a sua 2ª Feira Virtual de Carreiras e Oportunidades. Aberto ao público, o evento busca mostrar o alinhamento da instituição e das empresas participantes com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), através de webinars, palestras e videoconferências. Já confirmaram presença empresas como Itaú, Stone, Smarthis, BTC, Across, MRV, Baker Hugues, BTC, Visagio, CIEE e Fluxo Consultoria.

Mais de 5 mil vagas de estágio, trainee e emprego serão oferecidas a estudantes de todo o país durante as atividades, que vão até o dia 21 de outubro, com possibilidade de interação dos candidatos com recrutadores e especialistas em carreira das maiores empresas do mercado.

Além disso, os participantes da Feira poderão se candidatar a sessões de mentorias com foco em empreendedorismo, construção de currículos mais atrativos, simulação de entrevista para processo seletivo, e como descrever as principais habilidades humanas ou comportamentais (soft skills) e habilidades técnicas (hard skills).