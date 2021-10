Mais de 4 mil vagas de emprego estão abertas no Estado do Rio - Reprodução de internet

Mais de 4 mil vagas de emprego estão abertas no Estado do RioReprodução de internet

Publicado 11/10/2021 12:19

Para quem está em busca de um posto de trabalho, a semana inicia com uma excelente oportunidade. Ao todo, cerca de 4.198 vagas estão abertas em todo o Estado do Rio, sendo 1.894 oportunidades de emprego e 2.304 de estágio e jovem aprendiz. Saiba mais:





Para realizar o cadastro, o jovem deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de ‘estudante’ e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o jovem já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do email O CIEE-Rio está com 2.304 vagas de estágio e aprendiz abertas para jovens de ensinos médio e superior. As inscrições podem ser realizadas diretamente no site da instituição: http://www.ciee.org.br/ Para realizar o cadastro, o jovem deve selecionar, na área de cadastro, o perfil de ‘estudante’ e preencher todos os dados solicitados. Após a finalização da inscrição, ele deverá acessar diariamente o portal para verificar a disponibilidade de vagas que se enquadram no seu perfil. Caso o jovem já tenha cadastro na rede, é importante certificar-se de manter os dados atualizados. Já para os portadores de deficiência, a candidatura é por meio do email [email protected]

Entre as diversas áreas contempladas estão administração, arquitetura, arquivologia, artes, biblioteconomia, ciências atuariais, ciências econômicas, comunicação social, comércio exterior, ciências contábeis, design, direito, educação, engenharias e outras.



SMTE





A lista inclui auxiliar administrativo, costureira, doméstica, repositor de mercadorias, operador de empilhadeira, motorista carreteiro, nutricionista, assistente de TI, entre outras opções. Há oportunidade também para Jovem Aprendiz. Nesta semana, o trabalhador com deficiência conta com 166 postos de trabalho captados pela SMTE. As vagas são voltadas para pessoas com ensino fundamental, médio e superior.



Para concorrer, o interessado deve enviar currículo para o e-mail

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE), está encaminhando para mais 776 vagas disponíveis nas áreas de comércio, serviços e construção civil. São oportunidades para todos os níveis de escolaridade destinadas aos trabalhadores com ou sem deficiência.A lista inclui auxiliar administrativo, costureira, doméstica, repositor de mercadorias, operador de empilhadeira, motorista carreteiro, nutricionista, assistente de TI, entre outras opções. Há oportunidade também para Jovem Aprendiz. Nesta semana, o trabalhador com deficiência conta com 166 postos de trabalho captados pela SMTE. As vagas são voltadas para pessoas com ensino fundamental, médio e superior.Para concorrer, o interessado deve enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego, que ficam na Tijuca (Rua Camaragibe, 25), Jacarepaguá (Avenida Geremário Dantas, 1400 - sala 102) e no CIAD Mestre Candeia (Avenida Presidente Vargas, 1997). Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Comunidade Católica Gerando Vidas

Aqueles que estiverem em busca de uma recolocação no Estado do Rio poderão aproveitar também o feirão presencial da Comunidade Católica Gerando Vidas nesta semana. Ao todo, serão ofertadas 1.118 vagas temporárias e efetivas.





A ação vai acontecer na quarta, quinta e sexta-feira, no Engenho de Dentro, Zona Norte do Rio. É importante lembrar que para participar é preciso fazer uma inscrição prévia pela página da comunidade no facebook ( http://facebook.com.br/soucomunidadegerandovidas ). O agendamento é obrigatório e as vagas serão distribuídas somente entre aqueles que fizerem o cadastro.

Os postos de trabalho são para diversos níveis de escolaridade e área de atuação, como: auxiliar de limpeza e serviços gerais, atendente de loja, operador de caixa, auxiliar de operações, estoquista, repositor e auxiliar de embalagem.