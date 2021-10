Projeto oferece 30 vagas de capacitação para mulheres trans e travestis - Reprodução

Publicado 07/10/2021 10:29 | Atualizado 07/10/2021 10:42

Rio - A Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher do Rio de Janeiro abriu inscrições nesta quinta-feira, 7, para o programa Mulheres Trans de Negócios. O projeto oferece 30 vagas, e é realizado em parceria com o Grupo Arco-Íris. O objetivo é capacitar mulheres trans e travestis que já empreendem ou têm uma ideia inicial e desejam empreender.

As inscrições vão até o dia 17 deste mês e podem ser feitas online ou presencialmente nas Casas da Mulher Carioca Tia Doca (Rua Julio Fragoso, 47 – Madureira) e Dinah Coutinho (Rua Limites, 1349 – Realengo), no CPA IV LGBTI (Rua Tenente Possolo Nº 49 - Centro) e na sede do Grupo Arco-Íris (Rua da Carioca, 45 - Centro). O projeto tem duração de três meses, e cada aluna receberá uma bolsa-auxílio no valor de R$ 600 por mês.

Para participar, um dos critérios é ter um empreendimento ou uma proposta inicial de negócio. As mulheres também poderão contar com acompanhamento psicossocial durante as aulas, e mentoria para seus negócios.

As aprovadas no processo seletivo terão diversas atividades, como as doze oficinas presenciais na Casa da Mulher Carioca Tia Doca, em Madureira, sobre educação financeira, identidade visual e o uso das redes sociais. Elas também participarão de um encontro presencial para exposição, venda e circulação dos produtos e serviços produzidos pelas próprias participantes.