Fábio Nunes, de 33 anos, esteve na feira de empregos promovida pela Comunidade Católica Gerando Vidas - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 05/10/2021 16:22

Rio - O caminho em busca de recolocação no mercado de trabalho pode ser árduo em meio ao atual cenário econômico brasileiro. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o país tem 14,1 milhões de pessoas procurando uma oportunidade de emprego.

Como é o caso do Fábio Nunes, de 33 anos, que está desempregado desde agosto de 2020. "Até hoje, estou vivendo de bicos, fazendo qualquer coisinha que aparece. Mas, infelizmente, estou parado, sem emprego fixo, desde o ano passado", relatou, acrescentando que atuou por oito anos como auxiliar de serviços gerais, função que deseja voltar a exercer.

Josefá Balbino da Silva, de 49 anos, também segue em busca de uma chance no mercado de trabalho desde maio deste ano, quando perdeu o emprego. "Sou porteiro, auxiliar de serviços gerais, tanto faz, motorista. Estou à procura", contou.

Os dois estiveram, na manhã desta terça-feira, 5, na feira de empregos promovida pela Comunidade Católica Gerando Vidas, na escola de samba Arranco do Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio. Na ação, foram ofertadas 412 vagas. Ao todo, o estado do Rio conta, nesta semana, com mais de seis mil oportunidades de trabalho, trainee, estágio e jovem aprendiz. Confira:

Casa & Video

A Casa & Video disponibiliza vagas para as funções de gerente de loja, subgerente e promotor de vendas para atuação nas novas lojas a serem inauguradas em São Francisco de Itabapoana, Paraty, Mauá. Já para as lojas de Unamar e Itaipava os cargos são para: gerente de loja, subgerente, subgerente checkout, promotor de vendas, operador de loja e operador fiscal.

Os interessados devem acessar o site https://casaevideo.gupy.io/ e inscrever-se nas oportunidades com "Rio de Janeiro e Região" no nome.

Setrab

A captação de empregos realizada permanentemente pela Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab) resultou, nesta semana, em 1.271 novas oportunidades em várias regiões do Estado do Rio – Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. As vagas são disponibilizadas por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) e os salários podem chegar a R$ 3.300.

O Sine realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o da vaga disponibilizada pela contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.



Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade levando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar todas as vagas oferecidas e os detalhes sobre remuneração e exigências de cada função, acesse o Painel Interativo de Vagas da Setrab, disponível no site ww.rj.gov.br/secretaria/trabalho.

SMTE





Para esta semana, a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) captou mais 596 vagas. As oportunidades são para diversos segmentos e todos os níveis de escolaridade. Para concorrer a esses postos, o interessado deve enviar currículo para o e-mail [email protected] ou comparecer a um dos centros municipais de emprego: Tijuca, na Rua Camaragibe, 25; Jacarepaguá, na Avenida Geremário Dantas, 1.400 – sala 102 e no CIAD Mestre Candeia, na Avenida Presidente Vargas 1.997.



Diversos postos estão disponíveis como auxiliar de cozinha, atendente de lanchonete, deposista, cozinheiro, doméstica, motorista carreteiro, frentista, entre outros. Já para as oportunidades destinadas aos trabalhadores com deficiência, é preciso enviar o currículo para o e-mail: [email protected]

Luandre



Nesta semana, a Luandre RH também disponibiliza 190 vagas para os cargos de auxiliar de operações, vendedor, técnico de enfermagem, assistente de transportes, enfermeiro, auxiliar administrativo, entre outros. Os candidatos interessados devem se cadastrar no site candidato.luandre.com.br ou no aplicativo da Luandre disponível nas plataformas iOS e Android.



Vagas.com



A plataforma vagas.com também está disponibilizando 1.399 vagas para todo o estado do Rio para diversas áreas, como: atendente, consultor de beleza, analista de controle de qualidade, farmacêutico, vendedor, consultor imobiliário e outros. Para conferir todas as oportunidades e se candidatar, é preciso acessar o site https://www.vagas.com.br/vagas-de-RJ e fazer um cadastro.



Vagas de trainee, estágio e jovem aprendiz



Yduqs

A Yduqs, uma das maiores organizações do setor de Educação do Brasil, abre inscrições para o Programa Trainee 2022, exclusivamente para candidatos autodeclarados pretos e pardos. Serão ofertadas vagas para diversas áreas de formação, destinadas a concluintes ou recém-formados - entre dezembro de 2017 e dezembro de 2021 - de qualquer região do Brasil, desde que tenham mobilidade e disponibilidade para viagens ao longo do programa.

Até esta quinta-feira, 7, os interessados poderão fazer seus cadastros na plataforma da Empodera, consultoria especializada em desenvolvimento de programas de diversidade e inclusão, pelo link: https://jovens.comunidadeempodera.com.br/edital/336

Departamento Nacional do Sesc

O Departamento Nacional do Sesc está com inscrições para 41 vagas no Programa de Estágio 2022. São oportunidades para os estudantes de graduação (bacharelado ou tecnólogo) integrarem a equipe do Sesc a partir de janeiro do próximo ano. As inscrições serão recebidas no site da instituição até esta sexta-feira, 8.

O programa de estágio tem duração de 10 meses, com possibilidade de renovação. O valor da bolsa-auxílio é de R$ 1.749,00, para carga horária de 6 horas diárias, e R$ 1.166,00 para carga horária de 4 horas diárias. Os estagiários também irão receber auxílio para transporte de R$ 174,90.



As vagas são destinadas a estudantes do Rio de Janeiro, com previsão de formatura a partir de dezembro de 2022. Podem concorrer estudantes de variadas áreas de ensino, como administração de empresas, biblioteconomia, comunicação social, design, engenharia elétrica, nutrição, odontologia, turismo, entre outras.



CIEE





O CIEE/RJ está encaminhando para 2.332 vagas, sendo 1.390 para ensino superior e 942 para jovem aprendiz. Os candidatos podem realizar as inscrições pelo site https://portal.ciee.org.br/. A instituição também oferece vagas para Pessoas com Deficiência (PCD). Neste caso, os interessados devem enviar o currículo pelo e-mail [email protected]

Ensino Superior



Rio de Janeiro – Administração (77), Arquitetura (3), Arquivologia (2), Artes (1), Biblioteconomia (1) Ciências Atuariais (2), Ciências Econômicas (5), Comunicação Social (14), Comércio Exterior (1), Ciências Contábeis (17), Design (3), Direito (148), Educação (06), Engenharias (41), Estatística (1), Estética (1), Gastronomia (4), Informática (22), Moda (1), Relações Internacionais (2), Saúde (13), Recursos Humanos (1), Logística (1).



Barra Mansa – Administração (102), Arquitetura (13), Ciências Contábeis (42), Comunicação (6), Design (2), Direito (63), Educação (25), Engenharia (38), Informática (29), Relações Internacionais (2), Saúde (53), Serviço Social (11), Turismo (7).



Campos – Administração (6), Educação (3).



Duque de Caxias – Administração (5), Ciências Contábeis (3), Comunicação (1), Direito (1), Educação (260), Informática (2), Recursos Humanos (1).



Macaé – Administração (21), Ciências Contábeis (1) Comunicação (2), Educação (1), Engenharia (4), Estética (1), Informática (3).



Niterói – Administração (22), Arquitetura e Urbanismo (1), Ciências Contábeis (3), Comunicação (7), Direito (52), Educação (23), Engenharia (5), Informática (2), Moda (2), Saúde (5).



Nova Friburgo – Administração (10), Ciências Contábeis (1), Comunicação (1), Direito (1), Educação (1), Engenharia (1), Informática (2), Turismo (1).



Nova Iguaçu – Administração (23), Ciências Contábeis (3), Comunicação (9), Design (1), Direito (15), Educação (2), Engenharia (6), Informática (2), Saúde (2), Serviço Social (2), Recursos Humanos (2).



Petrópolis – Administração (17), Arquitetura (1), Ciências Contábeis (2), Comunicação (10), Direito (2), Educação (39), Saúde (2), Engenharia (3), Informática (1), Moda (1), Turismo (2).



Resende – Ciências Contábeis (1), Engenharia (2).



Três Rios – Administração (8), Arquitetura (2), Comunicação(6), Direito (2), Educação (1).



Teresópolis – Administração (3), Direito (1), Engenharias (1).





Ensino Médio



Rio de Janeiro – Aprendiz (183), Ensino Médio (49), Técnico em Administração (1), Técnico em edificações (1), Técnico em eletromecânica (1), Técnico em Enfermagem (5), Técnico em Química (1), Técnico em Refrigeração (1), Técnico em segurança do trabalho (3).



Barra Mansa – Aprendiz (174), Ensino Médio (110), Técnico em administração (6), Técnico em Eletromecânica (1), Técnico em enfermagem (14), Técnico em informática (7), Técnico em Segurança do Trabalho (1).



Campos – Ensino Médio (7).



Duque de Caxias – Aprendiz (26), Ensino Médio (102), Técnico em Eletrônica (4), Técnico em Mecânica (1).



Macaé – Aprendiz (21), Ensino Médio (11), Técnico em Eletrotécnica (2), Técnico em informática (1), Técnico em Logística (1).



Niterói – Aprendiz (9), Ensino Médio (20), Técnico em Análises Clínicas (1), Técnico em Eletrotécnica (1), Técnico em Enfermagem (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1).



Nova Friburgo – Aprendiz (8), Ensino Médio (4).



Nova Iguaçu – Aprendiz (55), Ensino Médio (26), Técnico em Administração (1), Técnico em Química (1).



Petrópolis – Aprendiz (32), Ensino Médio (14), Técnico em Edificações (1).



Resende - Aprendiz (1), Ensino Médio (1).



Teresópolis – Aprendiz (17), Ensino Médio (3).



Três Rios – Aprendiz (1), Ensino médio (4), Técnico em Administração (1).



Fundação Mudes



A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 404 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br/.